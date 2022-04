¿Por qué esperaron 3 años? Encuentran en fosa común a Viridiana, desaparecida en Colima en 2019

Colima.- Después de casi tres años de búsqueda, el cuerpo de Viridiana Tapia Cárdenas, joven de 24 años desaparecida en Colima, fue localizado en una fosa común, donde estuvo desde que fue hallada 20 días después de su desaparición y enviada allí por el Servicio Médico Forense (Semefo). Sin embargo, no le devolvieron el cuerpo a la familia porque no hay trámites los fines de semana.

Viridiana Tapia desapareció el 18 de mayo de 2019, y a pesar de que su cuerpo sin vida fue localizado 20 días después, en junio, permaneció en una fosa común en Colima durante casi tres años, luego de que Semefo decidió depositar allí sus restos pese a que la familia de la joven había entregado muestras de ADN para identificarla.

Sin embargo, fue hasta el viernes 22 de abril de 2022 que la familia de Viridiana fue notificada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima sobre el hallazgo, sin ni siquiera permitirles recuperar el cuerpo a la brevedad, pues se atravesó el fin de semana y los trámites pueden iniciarse hasta el próximo lunes.

La presidenta de la Red Desaparecidos en Colima A.C., Carmen Sepúlveda Gómez, denunció ante la prensa que la familia de Viridiana sigue siendo revictimizada por las autoridades, que se negaron rotundamente a entregar el cuerpo pese a los esfuerzos de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Víctimas y el Ayuntamiento de Coquimatlán por agilizar el trámite.

"Nuestra indignación es porque se esperaron hasta el viernes para avisarle a nuestra compañera que ahí se encontraba el cuerpo de su hija desde hace casi tres años, ¿por qué no lo hicieron desde el lunes para que ella pudiera hacer los trámites de inmediato? Porque con esto sólo le están alargando el sufrimiento", denunció.

La activista expuso que no es nada nuevo este problema en Colima, que las autoridades "no entregan en tiempo y forma los cuerpos de las personas que habían estado desaparecidas".

La madre de Viridiana, Blanca Estela Cárdenas, expresó que desde que su hija desapareció ha vivido con impotencia, dolor y coraje al no saber dónde se encontraba, por lo que criticó no es justo que las autoridades actúen con negligencia ante estas tragedias.

"¿Por qué esperaron tanto tiempo para avisarme? ¿De qué sirve entonces que hayan tenido muestras de ADN que podían confrontar, si no lo hicieron?", cuestionó la madre de la joven de 24 años.

Acompaña de dos hijos, Blanca explicó que el cuerpo de Viridiana fue localizado junto a un canal el 7 de junio de 2019, 20 días después de su desaparición. Su hija se encontraba "con su estómago destruido, envuelta en un trapo blanco con rojo".

Desesperada, la madre cuestionó cuánto tiempo más debe esperar para tener de vuelta el cuerpo de su hija. "Necesito que me ayuden, por favor, respondan a mi súplica como madre, necesito ayuda para sacar a mi hija de ahí y darle cristiana sepultura", expresó.

Por último, Blanca Estela aseveró que siente mucho coraje e impotencia ante la "negligencia del gobierno", por lo que reiteró que sólo pide a las autoridades que "hagan su trabajo como debe ser" y le entreguen a Viridiana, a quien se dedicó a buscar incansablemente durante casi tres años.

"Yo sólo pido a las autoridades que hagan su trabajo como debe ser, que me entreguen a mi niña, ya es mucho tiempo: horas, noches, días caminando por las calles buscándola, no es posible que no se apiaden de mí, ya no puedo esperar", manifestó la madre de Viridiana.