¿Por qué la Policía Federal está en paro nacional?

México.- Elementos de la Policía Federal bloquearon intermitente importantes vías y convocaron a un paro de patrullajes para el jueves en protesta por el supuesto cambio de sus condiciones laborales al ser transferidos a la Guardia Nacional, iniciativa Andrés Manuel López Obrador.

Pero, por qué los elementos se pusieron en paro y no aceptan ser miembros de la Guardia Nacional. Ellos piden lo siguiente:

Andrés Manuel López Obrador dijo que las protestas de agentes de la Policía Federal está instigada por una "mano negra" ya que los líderes de las manifestaciones presuntamente no pertenecen a este cuerpo.

"Cuando hablo de mano negra es porque los que estaban dirigiendo las protestas no trabajan en la Policía Federal, pertenecen a organizaciones de otro tipo", dijo el mandatario en rueda de prensa en Palacio Nacional.

Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento y no es una causa justa porque no hay despidos ni se están quitando salarios ni prestaciones", dijo el también líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).