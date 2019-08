¿Por qué me quitaron a mi hija?

A Sugey Ernestina la asesinaron de nueve balazos. Las detonaciones atravesaron una camioneta, hasta arrebatarle la vida. El 9 de enero del 2019 se apagaron sus ilusiones, sus sueños y la esperanza de tener hijos, y con ello le arrebataron la mayor felicidad a su madre: Odilia Rivera. La señora ha transitado en un peregrinar de dolor, silencio, indiferencia y una lucha legal para obtener justicia.

Sugey Ernestina, de 42 años de edad, esperaba a su marido en una camioneta en la sindicatura Gabriel Leyva Solano, en Guasave. Presuntamente, otra persona detonó el arma de fuego sobre su cuerpo, y ya nada se puedo hacer para salvarla.

El crimen contra la hija de Odilia Rivera fue el primer asesinato en 2019 provocado por un hombre por machismo o misoginia: el primer feminicidio en Sinaloa.

La hija de Odilia era muy callada y seria. Trabajaba por temporadas en los Estados Unidos, y había construido su propia casa en la comunidad que la vio nacer, crecer y el último sitio que la hizo ver la luz de día.

Sugey tenía un sueño: convertirse en madre. Lo logró a mediados del 2018, pero meses después perdió a su bebé. Su mamá, Odilia, no entendía en ese entonces el dolor de su hija.

Le pedía que todo lo dejara en manos de Dios. Sin embargo, ahora, que también se ha quedado sin ella, la entiende más que nunca: «Si Dios me dijera a mí, si Dios me dijera “aquí vas a vivir, abajo de este palo, pero tu hija va a volver, pero tu hija va a estar contigo”, yo me iba, yo me iba; pero no va a suceder, y pues yo todo el tiempo la voy a tener en mi corazón», contó en medio de lágrimas.

Odilia ha guardado todas las fotos de su hija. No están a la vista y tampoco quiere compartirlas. La vida le cambió por completo después de perder a Sugey hace tan solo ocho meses.

Criar a sus hijos no fue fácil. Crecieron entre pobreza y debió trabajar en la venta de camarón por muchos años. Ahora, admite entre lágrimas que aún en medio de carencias siempre había sido feliz: «Luché mucho para hacer a mis hijos crecer, pero yo era feliz, yo era feliz porque tenía a todos mis hijos, a mí no me había faltado un hijo; pero ahora no soy feliz, yo ya no soy feliz, me quitaron la mitad de mi vida».

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave, a las 11:10 horas del 9 de enero del 2019 recibieron una llamada telefónica en la que les comunicaban que en el Seguro Social de Ruiz Cortines se encontraba una mujer que había sido agredida a balazos cuando permanecía a bordo de una camioneta y ya no presentaba signos vitales.

En ese momento, Odilia se encontraba fuera de Sinaloa, y, cuando llegó, el velorio de su hija la esperaba en la cochera de su casa. Sus otros hijos la llamaron por teléfono, pero no pudieron contarle los terribles hechos: «Yo cuando llegué, ya mi hija estaba en una caja».

El desierto de justicia

El buscar la atención legal ha sido un largo caminar. Odilia acudió al menos quince veces al Ministerio Público en Guasave y Los Mochis para recibir información; sin embargo, la constante siempre fue la ausencia de personal.

La Fiscalía de Justicia de Sinaloa le negó la carpeta de investigación de su hija durante cuatro meses, hasta que la obtuvo, y aunque el proceso continúa, Odilia anhela sobre todo la justicia de Dios: «Ha sido muy triste, ha sido muy triste para mí. Solamente a Dios le pido y que él haga lo que crea él. Todo, todo se lo voy a dejar a Dios, y él sabrá lo que hace», aseguró.

En su sentir mantiene la constante de que hasta el momento no ha existido justicia legal sobre el caso y ve que la carpeta de investigación permanece como una más. Incluso, todavía no ha tenido acceso a algunas pertenencias que su hija llevaba en el momento de su asesinato, como su celular.

Entre lágrimas, contó que aunque siente que necesita apoyo psicológico para vivir su duelo, hasta el momento ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, se ha acercado para ayudarla tras el acto violento que sufrió su hija; tampoco tiene los recursos para acudir a un especialista particular.

A Dios le reza, le pide fuerza, es su consuelo; pero también le suplica que la perdone, pues se ha enojado profundamente con él por arrebatarle de esa forma a su hija.

En el patio de su casa, rodeada de flores, Odilia detalló cómo no solo perdió a Sugey, sino que se perdió ella misma. La mujer que era alegre, chistosa, juguetona, como se describe, ya no lo es más, y cree que nunca volverá a serlo.

La celebración del 10 de mayo la pasaba en la escuela Venustiano Carranza, cerca de su casa. Ahí le gustaba contar chistes delante de todas las mamás, acudía incluso a pesar de que sus hijos ya no estudiaban ahí, pero este año ya no regresó: «A mí me quitaron un pedazo de mi vida. Yo estoy viviendo porque a lo mejor Dios aquí me necesita todavía».

Sabe que la historia de Sinaloa se ha escrito entre lágrimas de madres que perdieron a sus hijos e hijas en un acto de violencia o que están desparecidos: «Yo con este dolor tan grande que tengo, y sé que muchas madres pueden tener este dolor, yo quisiera decir muchas cosas, pero mejor no las digo, que seamos fuertes y pensemos que Dios no va a ayudar».

El secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que hasta el 14 de agosto en el estado se habían registrado treinta feminicidios.

Las cifras del dolor

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su reporte «Información sobre violencia contra las mujeres», de enero hasta junio del 2019, en México se registraron 448 presuntos delitos de feminicidio. Sobre estos, por cada 100 mil mujeres, el promedio nacional fue de 0.69; y Sinaloa rebasa dicha cifra, con 1.09, ocupando el sexto lugar a nivel nacional.

Además, Culiacán permanece dentro de los primeros cien municipios con mayor incidencia de presuntos delitos de feminicidio, en el puesto 11; y Guasave y Mazatlán ocupan los puestos 76 y 77, respectivamente.

Las cifras de enero a junio del 2019 estiman que se registraron 1580 presuntas víctimas mujeres de homicidio culposo a nivel nacional, y 45 corresponden a Sinaloa. Para el caso de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso, Sinaloa solo registró dos durante dicho periodo; mientras que a nivel nacional se estiman 1364.

A su vez, el estado es el cuarto lugar a nivel nacional de presuntas víctimas mujeres por corrupción de menores, con 51 casos, solo por debajo de la Ciudad de México, Baja California y Nuevo León. Además, las estadísticas de llamadas de emergencia al número único 911 relacionadas con incidentes de violencia hacia las mujeres registraron 89 926 a nivel nacional, 624 en Sinaloa.

De 1993 a mayo del 2019 sumaron 1126 asesinatos de mujeres en Sinaloa, de acuerdo con la Fiscalía de Justicia del Estado.

Hechos

9 de enero del 2019.- La Policía Municipal de Guasave acude al llamado de un hecho violento: una mujer sin vida que había recibido nueve balazos dentro de una camioneta en plena calle. Procedieron a incautar el vehículo y a acordonar el área de los hechos para las investigaciones

10 de enero del 2019.- Odilia Rivera no se encontraba en Sinaloa cuando ocurrieron los hechos. Al llegar, su hija estaba siendo velada en la cochera de su casa. Las investigaciones comenzaron y se hizo la denuncia pertinente al Ministerio Público para dar con el paradero del agresor.

Junio del 2019.- Dos meses después del asesinato de su hija, Odilia solicitó con un abogado a la Fiscalía del Estado la carpeta de investigación del caso. Pasaron cuatro meses más hasta que la autoridad le liberó la información. Hoy en día el sujeto que le disparó a Sugey no ha sido detenido.