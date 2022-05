¿Por qué no la quieren? Plaza de médico general en Sonora sigue vacante; ofrecen 43 mil pesos al mes

Sonora.- En el estado de Sonora hay una vacante de plaza de médico general pero ha sido rechazada desde diciembre 2021, la última médica que la cubrió estuvo del 1 de junio al 31 de diciembre del año pasado, antes de ella, pasó 3 años sin un médico.

Pero ¿Por qué?, ¿Cuál es la razón?, la vacante de médico general se ubica en el Centro de Salud de la Ranchería Mesa 3 Ríos, del municipio de Nacori Chico, a 250 kilómetros de Hermosillo, Sonora.

Pese a que ofrecen 43 mil pesos mensuales la vacante no está cubierta, los aspirantes tardarán en llegar 16 horas, sin parar desde la ciudad capital de Hermosillo.

En el mencionado Centro de Salud labora como enfermera desde hace menos de medio año, Anitza Cárdenas, quien contó a Noticieros Televisa que llegar a su trabajo no solo es cuestión de kilómetros, sino de terracería y depende las condiciones climáticas ya que las lluvias no favorecen, pues los ríos crecen y entonces no se puede cruzar, es riesgoso, de igual manera si cae nieve tienes que tener un vehículo "todo terreno" para poder cruzar.

"El principal problemema es la distancia, que está muy lejos. Para ir y venir de Hermosillo sin pararse son 16 horas de camino. De Hermosillo a Nacori son 4 o 5 horas de Nacori para acá son 3 horas, ocho horas en total", dijo Anitza Cárdenas, enfermera en Mesa 3 Ríos.

El médico interesado tendría a su servicio el transporte que le brinde la Presidencia Municipal y podría hospedarse en un cuarto del mismo Centro de Salud, que cuenta con lo necesario para atención médica de primer nivel.

"Está lejos, pero vale mucho la pena intentarlo, yo tenía miedo la verdad a pesar de que me crié aquí. A nosotros nos hace mucha falta un médico, hay muchos casos que pueden ser salvables, muchas vidas que podemos salvar y no se salvan porque no hay un médico", señaló Cárdenas.