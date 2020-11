"Por ser José Manuel Mireles no merecía este tipo de escándalos": su viuda; los hijos le rinden homenaje

Morelia, Michoacán.- Tras días de no dar declaración alguna respecto a la muerte del doctor José Manuel Mireles Valverde, hoy habló su viuda, Estefanía Valdés, quien lamentó los altercados registrados el día de ayer durante la cremación de los restos de quien en vida fuera líder de la policía comunitaria denominada Autodefensas y subdelegado del ISSSTE en Michoacán.

La joven de 21 años de edad dijo que no hablará en contra de quienes fueron la primera familia de su ahora ex esposo, sin embargo, dejó en claro que por respeto a su memoria él no merecía un escándalo público como el suscitado el día de ayer.

"No vengo a hablar mal de nadie, yo siento que en las personas los hechos son los que hablan... Ayer hubo el conflicto, que al final de cuentas se me hace injusto, porque por ser la calidad de persona que él era, por ser José Manuel Mireles Valverde, no merecía este tipo de escándalos en sus últimos momentos"

La hoy viuda, quien dijo ser licenciada en ciencias de la comunicación, dijo que el día de ayer lo único que ella deseaba "era recibir las cenizas de mi esposo y llegar a casa y estar en paz con él".

Asimismo, Estefanía Valdés explicó que jamás hubo una negativa por compartir las cenizas con los hijos del doctor Mireles: Jatziri Guadalupe Mireles Valencia y Alejandro Mirles Valencia, como ayer lo señalara la madre de ambos, la señora Ana Delia Valencia Chávez, incluso dijo que ese era el acuerdo en que ella y Jatziri habían hecho previo a la entrega del cadáver.

Respecto a las declaraciones que dieran de que ella estaba peleando la plaza médica de quien fuera el subdelegado del ISSSTE y la herencia que el galeano pudo dejar, la viuda intentó no profundizar en el tema y se limitó a decir que ella se apegará "a lo que diga la ley, aque sea lo justo... a lo que indique el proceso".

Durante la rueda de prensa también estuvieron presentes amigos, familiares y compañeros de lucha del ex líder de las autodefensas, siendo su entrañable amigo Raúl Yong Vázquez, quien alzo la voz para enaltecer el legado que dejó José Manuel Mireles a lo largo de sus años de lucha en contra del crimen organizado y de la corrupción dentro de las esferas del gobierno.

"Hay un legado que está dejando el doctor José Manuel Mireles, aun trabajo, una estructura, para servir a la humanidad. El pensamiento del doctor Mireles era de ser audodefensa, que significa que es un empoderamiento de la ciudadanía y bajo ese espíritu el doctor creo toda una estructura: la Fundación Mireles, Mujeres con Mireles..."

"Físicamente ya no está él con nosotros, pero ese espíritu de yo soy autodefensa, todos somos autodefensas, debe de seguir permeando en la sociedad"

Exclamó su amigo.

Finalmente, sin dar día ni hora, Estefanía Valdés dijo que junto con las autoridades del ISSSTE, institución médica para la cual trabajara el doctor Mireles, planean realizarle un merecido homenaje en el que fuera su lugar de trabajo, por que pidió a sus seguidores estar al pendiente de las redes sociales ya que dijo buscarán la manera de compartir el acto en las cuentas que fueran de su hoy fallecido esposo.

Cabe mencionar, que de acuerdo con las declaraciones que hoy dio su viuda, José Manuel Mireles, acudió el 3 de noviembre a una consulta ante el ISSSTE debido a problemas que presentaba en su salud. Ahí le detectaron una pequeña anomalía en sus pulmones por lo que los médicos optaron por realizarla una prueba de COVID-19, la cual resultó positiva.

Tras 22 días de estar hospitalizado, finalmente el pasado 25 de noviembre en punto de las 18:20 horas falleció el luchador social a quien hoy muchos llaman “leyenda”.

Hijos rinden homenaje a José Manuel Mireles

El medio día de este 27 de noviembre, los hijos del doctor Mireles llevaron las otra mitad de las cenizas del Galeano a las instalaciones del ISSSTE en dónde el exlíder autodefensa fue recibido y despedido entre aplausos por quienes fueran sus colegas.

“No solo ustedes pierden a un padre y nosotros a un compañero de trabajo, sino que Michoacán pierde también a un gran hombre que pudo haber hecho mucho por nuestro estado”

Añadió uno de los médicos tras guardar un minuto de silencio en la sala de juntas para posteriormente continuar el recorrido que incluyó pasillos del hospital y la que fura la oficina del doctor, en donde algunos médicos y familiares captaron con sus celulares lo que fue la última visita de médico en su escritorio.

Para las 14:30 horas de hoy, los hijos del doctor Mireles tienen agendado otro homenaje en la comunidad de Tepalcatepec, lugar en donde su padre, fallecido a los 62 años de edad, pidió reposar junto a su madre, bajo un árbol de pinzan una vez que partiera de este mundo.

