Preguntas de Aprende en Casa II para 2° de secundaria 30 de septiembre

A través del programa "Aprende en Casa II" la Secretaría de Educación Pública (SEP) continúa impartiendo clases a distancia para las alumnas y alumnos de México.

Hoy te compartimos las preguntas, actividades y temas vistos este miércoles 30 de septiembre de 2020 para segundo grado de secundaria.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Historia: Aportaciones culturales de los pueblos indígenas

En la clase de hoy identificarás aspectos y características de los pueblos indígenas que se encuentran en nuestro país, también podrás reconocer personajes y valorar las aportaciones de los pueblos indígenas.

Actividades de "Aprende en Casa II"

Para comenzar, lee atentamente el siguiente poema titulado "Entre oro y espejos", escrito por el poeta maya Jorge Miguel Cocom Pech. Concéntrate en las emociones que el texto te genere mientras lo lees.

"Entre oros y espejos"

Ichil k’ank’antuúnil yéetel ich néeno’ob

A mi padre don Miguel Cocom Vivas

Jorge Miguel Cocom Pech.

No vengo a presencia la entrega de oros y jades,

a cambio del hechizo radiante del engaño.

Si quiero mirar mi rostro, ¡básteme lavarme la cara con el

agua de mis sueños ¡

Los sueños no mienten,

son el código fugaz de un torrente de vida.

Visitas esporádicas de imágenes y voces,

espectros que vuelven por las noches entre la

espesa lobreguez de la memoria

carcomida a diario por el olvido.

No, no vengo a presenciar la entrega del tributo

con las manos llenas de plumas y flores, que los

ojos vivos de mis arbustos y hierbas olorosas,

que la voluta de copal, la sarta de pétalos con perfume,

no la merecen tus manos ensangrentadas, ni tus

ojos que codician con morbo los muslos de mi tierra.

No, no vengo a presenciar la entrega de alhajas

y piedras preciosas.

Que el tesoro más estimado de un hombre, no está

en lo que muestran sus manos, sino en lo que

atesora su corazón dispuesto para otros

atuendo discreto de su virtud.

No, no vengo a presidir la entrega de mi patria,

a cambio de ídolos y cruces,

artificio de la astucia, invento para el atraco a

incautos y débiles de espíritu, a quienes dioses

y sacerdotes, ayer como hoy, la despojan de su

identidad originaria.

Vengo con el alma henchida de coraje, y entre esta

multitud de vasallos de la resignación, entenados

del miedo, hijos legítimos de la cobardía y la

servidumbre en todos los tiempos,

he aquí que mis manos se endurecen y mi señor Tlatoani,

alertan a los otros bolsillos de tu insaciable codicia.

Hoy y aquí, desde mi anónima presencia, una más entre otras,

Vengo dispuesto a resistir el espejismo de tus promesas,

armando con el baluarte de mis rodelas y mis cuchillos

de obsidiana escucho a tus pretensiones que se

esconden en la turbiedad de tu yelmo, y de tu toga

franciscana.

No, no puedo ser el embajador del cobarde que te

confunde con los dioses, deidades que nos prometieron

el retorno de sus calendarios y milagrerías,

mientras que, en ceremonias de sacrificio, aún con

el corazón tembloroso de los cautivos de guerra,

despiadado testimonio de atadura inútil a creencias,

ayer como hoy, se escribe con sangre, oros y espejos

el código opresor de la conquista que aún no termina.

Enternece en el fulgor de las estrellas.

Ahora reflexiona y responde lo siguiente:

¿Qué te pareció el poema?

Escribe lo que sentiste al leer el poema.

¿Por qué se dice que las tradiciones y culturas de los pueblos indígenas son parte de la identidad nacional?

Observa el siguiente video y pon mucha atención a lo que se explica sobre el patrimonio biocultural:

El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México

¿Cuál es la importancia que tienen los pueblos indígenas para México y el mundo?

Ahora observa este otro video para conocer por su propia voz lo que una mujer indígena Mixe dice sobre sus tradiciones y cultura:

El futuro de los pueblos indígenas en el México intercultural

Reto de hoy

Escribe en tu cuaderno qué tradición de origen indígena conoces y descríbela.

Menciona si en tu familia o comunidad celebran alguna festividad de tradición indígena y qué significado tiene.

Civismo: Y si no soy ciudadana o ciudadano, entonces ¿qué soy?

En esta sesión de Formación Cívica y Ética investigarás sobre lo que implica la ciudadanía, formar parte de una nación y ejercer la libertad de participar en los niveles local, regional, nacional e incluso internacional. También reconocerás el concepto de ciudadanía, que se refiere a la adquisición de una condición formal de obligaciones y derechos cuando se tiene la mayoría de edad, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Actividades de "Aprende en Casa II"

Si tuvieras que expresar tu opinión sobre el concepto de "ciudadanía" y de ciudadana o ciudadano, ¿qué dirías? Escríbelo en una hoja.

Observa los siguientes videos:

La vida ciudadana y el derecho a la participación

Dimensiones de la participación ciudadana

Reto de hoy

Reflexiona sobre cómo ejercer la libertad de participación ciudadana desde el rol de los adolescentes y responde:

¿Cómo ejercer la ciudadanía siendo adolescente?

Responde las siguientes preguntas:

¿Alguna vez te has organizado con otras personas para atender o dar solución a una necesidad colectiva?

Describe la situación.

¿Qué fue lo que te motivó a participar de manera organizada?

¿Qué necesidad se atendió?

¿Qué lograron al organizarse?

¿Qué cosas positivas recuerdas de la experiencia?

¿Fue fácil organizarse? ¿Por qué?

¿Qué aprendiste de esa experiencia?

Tecnología: La técnica, las necesidads y el entorno

En esta clase de Tecnología conocerás las relaciones que hay entre la técnica, las necesidades y el entorno. También podrás reconocer cómo el er humano desarrolla técnicas y productos para satisfacer sus necesidades primordiales.

El ser humano satisface sus necesidades a través de la técnica y el entorno, además de representar un reto para la técnica que la provee de los recursos necesarios.

Quizá has visto en un noticiario matutino el reporte del tiempo en donde informan si el día será lluvioso o cálido, y los grados de temperatura que alcanzará ese día.

Observa el siguiente video:

El pronóstico del tiempo

Para conocer estos datos, el centro meteorológico equipado con aparatos e instrumentos especializados, se encargan de medir y vigilar las condiciones del clima. Estos aparatos son producto de la técnica y se utilizan para registrar y medir las condiciones climáticas, gracias a la información suministrada por un satélite meteorológico.

¿Qué relación existe entre el registro del clima y el centro metereológico?

Reto de hoy

¿Cómo afecta en tu vida normal el pronóstico del tiempo?

¿Qué importancia tienen la ciencia y la tecnología en tu calidad de vida?

Lenguaje: Navegando por la literatura

En la clase de hoy vas a conocer dónde y cómo encontrar y consultar fuentes literarias de la narrativa latinoamericana contemporánea, tanto para llevar a cabo investigaciones, buscar materiales, o bien sólo disfrutar de una buena lectura. También podrás identificar y reconocer las características de las bibliotecas.

Actividades de "Aprende en Casa II"

Para iniciar, observa el siguiente video sobre la Biblioteca Vasconcelos, una de las más importantes que se encuentran en la Ciudad de México:

Un día en la Biblioteca Vasconcelos

Existen bibliotecas muy grandes como ésta, también pequeñas o móviles, que van de barrio en barrio ofreciendo opciones de lectura para todos.

Responde las siguientes preguntas:

¿Alguna vez has ido a una biblioteca?

¿De tu escuela tu barrio, o tu colonia?

¿Has encontrado alguna lectura que no puedas dejar de leer?

Ahora conocerás a un autor de la literatura latinoamericana contemporánea llamado Felipe Garrido, se trata de un narrador, cronista y ensayista mexicano nacido en Jalisco en 1942.

Observa el siguiente video sobre uno de sus cuentos más famosos, "El sapo y el fuego", y responde las preguntas:

Epidemia de cuentos: El sapo y el fuego

¿Disfrutaste la lectura?

¿En qué actividad podrías usar la fábula de "El sapo y el fuego" de Felipe Garrido?

¿Qué técnica de lectura usarías para recuperar lo más importante?

Observa el siguiente video:

Cuando cuentes cuentos

¿Cuál es la respuesta correcta para cada una de las oraciones que se muestran en la siguiente imagen?

Imagen: SEP

Reto de hoy

Lee los siguientes fragmentos de tres obras literarias latinoamericanas contemporáneas y responde las preguntas:

1. "El juguete rabioso", de Roberto Arlt

(fragmento)

“¿No es una injusticia, digan ustedes, no es una injusticia? Yo no soy un chico. Tengo dieciséis años, ¿por qué me echan? Iba a trabajar a la par de cualquiera, y ahora…

¿Qué dirá mama? ¿Qué dirá Lila? Ah, si ustedes la conocieran. Es seria: en la Normal saca las mejores calificaciones. Con lo que yo ganara comerían mejor en casa. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo…?

2. "La semana de colores", de Elena Garro

(fragmento)

“Y me miró. Antes, nunca me había mirado. Yo la miré. Estaba a horcajadas sobre la rama del árbol, como otra persona que no fuera yo misma. Me sorprendieron sus cabellos, su voz y sus ojos. Era otra. Sentí vértigo. El árbol se alejó de mí y el suelo se fue abajo. También ella desconoció mi voz, mis cabellos y mis ojos. Y también tuvo vértigo.”

3. "Los relámpagos de agosto", de Jorge Ibargüengoitia

(fragmento)

“Cuando se dio cuenta de que no había esperanzas para ese lado, decidió hablarme con franqueza: -Mire, general, yo sé que usted es un hombre de razón: comprenda que, si mete usted en la cárcel a seis y les exige un rescate global, los familiares van a querer que pague el que parece más rico, que es mi marido. Pídale cien mil pesos a cada uno y amenaza con fusilar al que no pague y verá como mañana tiene el dinero.”

¿Cuál de estas tres lecturas buscarías para leer completa?

Matemáticas: Proporcionalidad inversa y su expresión general

En esta clase vas a aprender a reconocer cómo diferenciar los tipos de proporcionalidad, directa o inversa que representa una situación a partir de cómo se relacionan las variables a través del registro de datos en tablas, para lo cual profundizarás en la relación de proporcionalidad inversa.

También podrás analizar y resolver algunos problemas de proporcionalidad directa para diferenciarla de la proporcionalidad inversa.

Actividades de "Aprende en Casa II"

Ejercicio 1 : Los limones

En un negocio de jugos quieren saber, ¿cuánto deben pagar por 1, 2, 3, 4, y 5 kilogramos de limones?

Observa la siguiente tabla, en la cual se registra el precio que se pagaría por 1, 2, 3, 4, y 5 kg de limones:

Imagen: SEP

¿Qué tipo de proporcionalidad observas entre los datos de la tabla? ¿Por qué?

Analiza la situación para determinar si corresponde a una relación de variación proporcional directa, o bien, si es un ejemplo de variación proporcional inversa.

Ejercicio 2 : La excursión

Un grupo de alumnos y alumnas están organizando una excursión y quieren rentar un autobús de 42 lugres cuyo costo total es de $420 pesos -precio especial por ser del papá de uno de los estudiantes-. El costo del boleto por persona depende de los alumnos y alumnas que cooperen para la renta, sin embargo, hicieron una estimación que se presenta en la siguiente tabla:

Cantidad de alumnos y alumnas 7 14 21 28 35 42 Costo por cada persona (pesos) 60 30 20 15 12 10

¿La relación entre los datos es igual que la anterior o cambia? ¿Por qué?

Ejercicio 3: El ciclista

Un ciclista realizó un recorrido en su bicicleta, en los primeros tres cuartos de hora (cuarenta y cinco minutos) alcanzó una rapidez de cien kilómetros por hora, pero posteriormente su rendimiento fue descendiendo.

Su entrenador registró los tiempos y la rapidez alcanzada en la tabla de recorrido.

Imagen: SEP

Ejercicio 4. Los rectángulos.

Observa esta tabla, en donde se indican parte de las medidas de tres rectángulos. Uno de ellos, el rectángulo R1 tiene como base 8 cm y 3 cm de altura.

Imagen: SEP

Para finalizar responde las siguientes preguntas:

¿Qué tipo de proporcionalidad observaste al relacionar a los datos de la tabla, es decir, qué sucede con la medida de la base de los tres rectángulos?

¿Qué sucede con la medida de la altura? ¿Por qué?

Reto de hoy

Pon a prueba lo aprendido hasta ahora, resolviendo algunas de las actividades de proporcionalidad directa a inversa contenidas en tu libro de texto de matemáticas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo