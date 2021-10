¡Preocupante! Río Tula se tiñe de azul por presunta descarga de cementera en Hidalgo

14 de los fallecidos eran pacientes del Hospital General de Zona No. 5 del IMSS en Tula, afectados por la falta de oxígeno provocada por la entrada de agua al nosocomio, cuya primera planta se inundó.

Hasta ahora no se ha informado sobre qué acciones se llevarán a cabo para contener el derrame de la pintura azul en el río Tula, que hasta la tarde-noche de ayer permanecía con su corriente estática, por lo que el color no había llego al tramo que atraviesa la cabecera municipal de Tula.

En un primer momento, las autoridades confirmaron que el río Tula se tiñó de azul, pero no presentaba ningún aroma característico de algún químico, por lo que se descartó la evacuación de la población al no considerarse bajo riesgo grave.

Raúl Durán Periodista

