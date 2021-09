"Preocupante": Segob condena llamado de sacerdote de Coahuila a matar mujeres que aborten

México.- La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a no reproducir discurso de odio contra las mujeres luego de la apología del feminicidio de un sacerdote de Coahuila, quien propuso matar a las mujeres que aborten.

En un comunicado publicado este martes, la Segob a través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) respondió a las declaraciones del padre Lázaro Hernández.

Gobernación calificó como "preocupante" que tras la despenalización del aborto en México por el fallo de la Suprema Corte, un sacerdote llame a matar mujeres que aborten, lo que constituye una apología del feminicidio.

"Resulta preocupante que, en el contexto del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un ministro de culto haga apología del feminicidio en contra de las mujeres que deciden abortar", señaló.

La Segob añadió que los estereotipos y discriminación de género persisten en la sociedad mexicana, reflejando una serie de "falsas creencias" sobre roles de géneros de mujeres, al tiempo que atentan contra los avances en la protección de sus derechos, como la despenalización del aborto.

En ese sentido, la dependencia hizo un llamado a "no reproducir discursos de odio que incitan a limitar los derechos humanos de las mujeres".

También recordó que la diversidad de la sociedad de México incluye a las mujeres, una población que ha enfrentado una "discriminación estructural" a lo largo de la historia del país, la cual persiste hasta nuestros días y se reproduce en la vida cotidiana, y se agrava cuando la mujer es indígena, afromexicana o con alguna otra condición de vulnerabilidad.

"La discriminación hacia las mujeres no es aislada ni fortuita: sucede diariamente en todos los ámbitos de la vida y se refleja en patrones de trato desigual, discriminatorio, generalizado y masivo", apuntó la Secretaría de Gobernación.

"Mejor maten a sus hijas": las palabras de un sacerdote sobre el aborto

El llamado de la Segob se da tras la polémica a nivel nacional que provocaron las declaraciones del padre Lázaro Hernández durante la misa dominical en la Iglesia San Juan Bautista de La Salle, en Monclova, Coahuila.

El pasado 12 de septiembre, el sacerdote criticó ante los fieles la despenalización del aborto en México por el dictamen de la SCJN. En tono irónico, dijo que "hay que matar a todos los niños" ya que no pueden defenderse de la interrupción del embarazo.

El padre Lázaro se pone luego más severo y propone asesinar a las mujeres que abortan, pues asegura que "ya no sirven para nada" y están "huecas".

"El aborto está legalizado, y todas muy contentas, vamos a matar a los niños porque no estorban, el niño no se puede defender. ¿Por qué no matamos a la mamá, que tampoco ha de servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada. Está hueca moral, física y psicológica", dijo.

Con el mismo tono agresivo, el sacerdote coahuilense plantea a padres y madres que "mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben", además de pedirles que no las apoyen si desean abortar.

"No apoyen a las jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan. Mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben", declaró el cura.

Tras la polémica, Lázaro Hernández pidió una disculpa público y aseguró que "se malinterpretaron las cosas", lo que no detuvo las críticas por su apología al feminicidio.