Presentan gobierno de Michoacán programa para prevenir y atender violencia de género en transporte

A proposito del tema, recordemos que el sábado de la semana pasada integrantes del colectivo feminista Libres Morelia confrontaron a Ramírez Bedolla pidiendo se disculpara por llamarlas “violentas” y él dejó el lugar y a la fecha no ha realizado declaraciones al respecto.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.