Presidentito, chiquito, como su partidito; arremete Miguel Barbosa contra Eric Hugo Flores

Puebla.- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, arremetió contra Eric Hugo Flores, dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), catalogándolo como un “presidentito, chiquito, como su partidito”.

Así lo mencionó Miguel Barbosa, gobernador de puebla por Morena, durante su conferencia de prensa diaria cuando defendió a los diputados locales del PES en Puebla, a quienes reconoció como exadeptos de Morena.

Es que los diputados locales perdieron su registro y e búsqueda de recuperarlo se hicieron de una coalición que permitió que regresaran al cargo con el PES.

Fue entonces que mencionó que las criticas y opiniones de Eric Hugo Flores “son las opiniones de un presidentito nacional de un partido".

Además, indicó que el PES buscaba mantener su registro con una reforma electoral que le permitiera formar parte de una coalición electoral, pero como no se pudo, ahora difícilmente mantendrá su registro. “¿Y ahora, quien lo salvará?”, cuestionó, para luego decir que sus reclamos a este partido no pueden considerarse una traición, al contrario, dijo, el PES se colgó de su trabajo para obtener diputaciones.

“A mí que no venga a decirme cosas acá de malagradecido, no, no, no, yo no tengo que agradecerle nada, por el contrario, el PES se colgó del trabajo de nosotros para que hubiera nombres con cargos públicos a su favor”, expresó.

Miguel Barbosa agregó que Eric Hugo no representa a nadie, ni a un grupo religioso y pidió que evitara atacar al gobernador de Puebla, refiriéndose a él mismo en tercera persona.

Yo conozco al presidentito, es chiquito, es así chiquitito, es parte de las coyunturas políticas, no representa a nadie, ni a un sector religioso de la sociedad. Que no vengan a pasarse de listos acá en Puebla, a querer ofender al gobernador”, puntualizó.

Y añadió Hugo Éric Flores no tiene derecho a llamarlo mal agradecido luego de que el PES lo apoyó en la contienda por la gubernatura en 2018, pues en realidad ellos "se colgaron" del trabajo que realizó Morena para no perder su registro.