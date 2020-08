Presume Aymerich un Festival Internacional Cervantino (FIC) 'robusto'

Guanajuato. - La programación definitiva de la edición 48 del Festival Internacional Cervantino (FIC), mudado este año a lo virtual ante la contingencia sanitaria, integra más de 40 espectáculos escénicos, exposiciones, instalaciones y actividades académicas, de la mano de 570 artistas nacionales y extranjeros que, por primera vez, en lugar de convocar a la gente hacia los icónicos recintos en Guanajuato, llegarán de forma gratuita a los hogares.

"Es una edición distinta, extraordinaria, pero que no deja de lado siempre la convicción que tenemos en resaltar toda la parte sustantiva y artística del festival. No escatimamos en buscar lo mejor, en una edición que nos enfrenta a un reto muy grande que es la forma virtual", detalla en entrevista Mariana Aymerich, directora de la llamada Fiesta del Espíritu, reducida a cinco días de eventos digitales.

"Los artistas y nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para que el público lo pueda disfrutar".

Entre las cartas fuertes de este acondicionado encuentro, Aymerich destaca a la compañía teatral española La Fura dels Baus, que a través de su Fundación Épica ofrecerá una resignificación de La Tempestad, de William Shakespeare, con 25 artistas mexicanos invitados y la participación interactiva del público en tiempo real.

"La Fura dels Baus, sin querer, hace más de 20 años intentaron hacer como una especie de teatro digital, que en ese entonces nadie los entendía y lo dejaron de lado, como vencidos. Y, sorpresivamente, 25 años después nos enfrentamos a esta pandemia, y es cuando aprovechan para poder reactivar esto que es tan importante para todos.

"Yo creo que es una experiencia muy interesante: además de los 25 artistas mexicanos que van a estar participando, el público, a través de una aplicación, podrá también ser partícipe de esta Tempestad que yo creo que Shakespeare nunca se imaginó que iba a ser tan de forma virtual", comenta la directora.

Asimismo, a través de la relación del FIC con The Anglo Mexican Foundation, se logró que México tuviera acceso de manera exclusiva al Live from London, festival europeo con destacadas figuras de la música vocal del mundo, con cuatro conciertos ex profeso para el Cervantino de parte de Voces8, Stile Antico, The Gesualdo Six y Chanticleer.

Cuba y Coahuila, quienes eran los invitados de honor de este año -y permanecen como tal para el siguiente-, también están presentes mediante un compilado de música cubana y la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, además de un segmento de la exposición Dinosaurios del Museo del Desierto.

"Nos llena de alegría porque están haciendo un gran esfuerzo", expresa Aymerich. "Una probadita para que el año que entra, ya en todo su esplendor y si todas las condiciones lo permiten -y yo espero que sí-, para el 2021 ya lo podamos disfrutar en vivo y a todo color en Guanajuato".

Aunado a esto, la directora del Cervantino, quien prevé que pueda realizarse un acto inaugural desde Guanajuato si las condiciones sanitarias lo permiten, pone el énfasis en la oferta para niños y jóvenes de esta edición virtual.

Por un lado, en una transmisión desde el Teatro Diana, en Guadalajara, sonará la mezcla de jazz, funk, DJ scratching y mariachi del grupo Troker, enlazados con el cantante neoyorquino Freedom Bremner; The Guadaloops, por su parte, mostrará su propuesta de sonido "neomexicano", que incorpora géneros como el neo soul, funk y ritmos latinoamericanos, y Liia (ZHAO Chenchu) y Fencha (MOU Xiaolong) ofrecerán una noche electrónica desde China, acompañando una proyección de luces en Los Pastitos.

Para el público infantil, Triciclo Rojo interpretará su serie de cuentos breves sobre la magia; Escenia Ensamble presentará El barbero de Sevilla, una ópera escenificada con títeres, y desde España la compañía Toompak ofrecerá un espectáculo musical que incorpora percusiones, diversión y reciclaje.

"Pequeñas probaditas de lo que puede ser el teatro a distancia para niños", comenta Aymerich. "Y una agrupación como Toompak, con un proyecto pedagógico muy importante que pondremos a disposición del DIF en Guanajuato para complementar toda esta oferta educativa y pedagógica a distancia para niños".

Esta programación, apunta la directora del FIC, parte de las adecuaciones de algunas presentaciones que estaban contempladas para el festival antes de tener que volverlo virtual, como la participación de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes, que regresaba al encuentro con el estreno de Ascanio in Alba, de Wolfgang Amadeus Mozart.

"Era nuestra gran ilusión para que la Compañía regresara al Cervantino después de varios años que no habían estado. Ahora se hará, pero desde la CDMX y se transmitirá en vivo", detalla.

Pero también hay cosas nuevas que lograron incluir en un momento en que también varios artistas prefirieron esperar hasta poder participar de forma presencial en la fiesta del espíritu.

"Por el formato del festival, hubo muchos artistas que prefirieron esperarse a otras ediciones, e igual nosotros, porque hay artistas que queremos ver en vivo y a todo color; pero también muchos otros dijeron: 'Bueno, no importa, de forma virtual, pero yo quiero estar en el Cervantino'.

"(También hay) otras participaciones que no estaban programadas, pero que se nos pusieron en frente y que las empezamos a negociar y a gestionar, y afortunadamente las pudimos concretar, que eso es lo más importante".

¿Se reprogramarán para 2021 todos aquellos artistas que quedaron fuera este año?

Todos los artistas están reagendando, están reprogramando sus giras. Es todo un rompecabezas muy complejo no sólo para nosotros sino también para ellos, porque hay muchos artistas que, aprovechando una gira por América, nosotros los jalamos y ya nada más bajan o suben.

La verdad es que la logística de una compañía no es tan fácil, y si bien hay muchos con los que sí estamos en pláticas para poder reprogramarlos el año que entra, hay muchos otros que está en veremos porque a lo mejor ya la gira por EU ya no se hace en el 21 sino hasta el 22, y entonces hay que acomodar. Es bastante complejo.

El festival, gracias al prestigio que tiene de tantos años, tiene esa facilidad de negociar y de programar y ver cómo podemos volver a construir una programación en la que ya estábamos trabajando al 100 por ciento

Aymerich no se arriesga a estimar un porcentaje de los artistas que quedaron fuera, pero deja sobre la mesa el contraste entre los 19 días que comprendería tradicionalmente el festival contra los cinco de este año, del 14 al 18 de octubre.

"Pero aún así son más de 40 actividades. Es un festival muy robusto", enfatiza. "Sí hay una buena parte (de artistas) que mudaron el formato de su presentación presencial a la virtual".

Finalmente, la directora hace hincapié en que todas las actividades del FIC 48 serán de acceso gratuito, y estarán disponibles en la plataforma digital oficial festivalcervantino.gob.mx hasta 24 horas después de su lanzamiento, y también se podrán seguir desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14, Canal Once y Canal 22, y desde la Unidad de Televisión de Guanajuato (TV4), así como en la plataforma de la Secretaría de Cultura Contigo en la Distancia, contigoenladistancia.cultura.gob.mx.

"Yo creo que lo que intentamos con la programación fue plasmar un poquito de lo que pudieron haber sido esos 19 días, y con esta nueva realidad que es la tecnología, de forma virtual y por streaming, que yo creo que va a ser del interés del público.

"Ha sido un reto muy importante, de muchos desvelos, de mucho trabajo. El corazón está puesto en esta edición", comparte Aymerich.

Destinan apoyo a Guanajuato. Ante el golpe que representa para Guanajuato la no realización de un evento de la talla del FIC, éste ha decidido apoyar de alguna manera al Estado.

Por ello, junto con el anuncio de su programación virtual, se informó que destinará el 49 por ciento de sus recursos mediante apoyos económicos a los artistas, personal operativo local y a las empresas guanajuatenses dedicadas al arrendamiento de equipo de producción utilizado durante la fiesta del espíritu.

De acuerdo con Aymerich, las 11 compañías de artistas guanajuatenses seleccionadas para participar este año en el festival a través de una convocatoria lanzada por el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato recibirán su pago aunque no todas vayan a hacerlo.

"A las 11 tal cual se les va a pagar como si hubieran participado, pero solo cuatro de ellos van a participar de forma virtual: el Ensamble de Música Barroca Capella Guanajuatensis; Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú; la Compañía de Danza Experimental de Lola Lince, y Son del Montón", precisa la funcionaria.

"Además, cada año tenemos a mucha gente de Guanajuato, cerca de 400 personas que trabajan año con año con nosotros y que ponen todo su corazón en el festival y esperan la llegada del festival porque es un mes en que ya saben que tienen una chamba en el festival. A esas cerca de 400 personas se les va a pagar como si hubieran trabajado en el festival", añade.

Será un porcentaje del sueldo que este grupo de técnicos, estibadores y hasta choferes esperaban recibir en octubre, puntualiza Aymerich.

Además, continúa, junto con la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto y el Gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez, acordaron que los servicios que se requieran, sobre todo de la parte de producción -audio, video e iluminación-, se contraten a compañías de Guanajuato.

"Y es así como nosotros podemos apoyar a la ciudad, al estado, y la verdad es que estamos muy contentos de que pudiéramos lograr esto. Y la gente está muy contenta de poder recibirlo, de poder contar con eso. Eso para nosotros es muy importante y me parece justo", celebra la directora del FIC.

"Es una gotita de esperanza que les estamos dando y que nos da mucho gusto hacerlo y que para nosotros de verdad es importante. La gente es valiosísima y sin ellos no se podría hacer el festival como lo hacemos cada año".

Teniendo en cuenta que el FIC tenía 84 millones de pesos de inversión prevista para este año, ¿hablaríamos que este 49 por ciento que se destine al Estado son cerca de 40 millones?

No. Como sabes, hay ajustes que se tuvieron que hacer en la programación y en todos los recursos y presupuestos de todas las dependencias. Obviamente un festival virtual de cinco días no tiene el mismo costo que tiene uno normal. Se hicieron los ajustes pertinentes y de ese ajuste, de toda la inversión que se está haciendo al festival, el 49 por ciento es el que se está destinando con esta estrategia.

Honra presea cervantina a personal de salud

Para honrar la labor que el personal médico ha realizado en la primera línea de combate contra el Covid-19, la Presea Cervantina de este año será entregada a un representante del sector, adelantó a REFORMA Aymerich.

"Decidimos en el comité organizador del festival que este año la diéramos a los representantes del sistema de salud, a los que están en primera línea.

"Estamos nada más definiendo a qué personaje en específico se va a entregar, pero esta es una decisión que se tomó hace unos días y será algún representante de enfermeros, de doctores, y que han estado en primera línea en Guanajuato atendiendo esta emergencia", indicó.

Una muestra más de un festival que se precia de no ser indiferente ante la contingencia sanitaria que azota al País.

"Por eso decidimos que (la edición de este año) fuera de forma virtual, con toda la consciencia y la responsabilidad que nos caracteriza a las instituciones que estamos al frente de este festival, y creemos que para todos es una decisión muy humana y muy certera para estad épocas que estamos viviendo", concluyó.

