Procesan a Edil de Tehuacán, Puebla

Ciudad de México.- El presidente municipal de Tehuacán, Puebla, Felipe Patjane Martínez, fue vinculado a proceso esta noche por el delito de uso ilícito de funciones y facultades.

La síndico municipal Laura Virginia Gallegos confirmó la decisión del juez al salir de la audiencia.

Se ha vinculado a proceso al presidente y se ha decretado una medida cautelar de prisión preventiva", se limitó a responder visiblemente consternada.

-¿Por cuánto tiempo?

Pues no sé, no sé qué decirles, con permiso".

Previamente, durante un receso de la audiencia, la funcionaria municipal afirmó que el Alcalde encarcelado se encuentra bien, mientras que la administración opera con normalidad.

Indicó que tras la resolución del juez se determinará si será llamado el presidente municipal suplente para asumir el cargo.

La mañana del pasado sábado, Patjane fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se encontraba acompañado por Paulina Vargas Sobrado, ex directora de Turismo y Cultura local, con quien contraería matrimonio en Cuernavaca.

Niega Barbosa golpe político.

El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, negó que la detención del presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane, sea un asunto político.

En absoluto es un tema político porque esto, ustedes lo saben, ya venía ocurriendo desde hace meses", declaró ante medios locales.

"Las pruebas que se recabaron están tomadas de ahí mismo y tiene que ver con un desfalco de mucho dinero, así que todo eso está en los expedientes y en las carpetas, ¿me explico? Nada de tema político, nada de ahijados políticos, nada de nada, pues".

El Mandatario morenista rechazó que esto sea una advertencia contra otros alcaldes.

"No es ninguna advertencia, ningún llamado, ningún ejemplo, ninguna nada, es un caso particular en donde se abusó del cargo público en extremo, es una historia no nueva, a ustedes les consta".

"Aquí ya hay un conjunto de pruebas por las cuales el juez dictó una orden de aprehensión y ya se llevarán a cabo las etapas del debido proceso, entonces aquí no se está sentenciando a nadie".

Barbosa afirmó que la seguridad en el municipio está garantizada.

Ya hay un director de Seguridad Pública, ya hay un director del reclusorio, ya hay todo un conjunto de elementos que garantizan la seguridad pública en Tehuacán".

Este lunes, REFORMA publicó que la familia de Felipe Patjane acusó a Miguel Barbosa de tramar la aprehensión del Alcalde para abrirle paso a su suplente Andrés Artemio Caballero, quien es sobrino de María del Rosario Orozco Caballero, esposa del Gobernador.