Profesor Fernando Padilla agredido por Silvano Aureoles abandona Aguililla, Michoacán

Michoacán. - Luego de que presuntamente recibiera amenazas, el profesor rural de primaria Fernando Padilla abandonó la ciudad Aguililla, en Michoacán; esto luego de que hace apenas dos semanas el gobernador del estado, Silvano Aureoles, empujara al maestro de la comunidad mientras se manifestaba.

Hace apenas unos días a través de medios locales y publicaciones, habían reportado la presunta desaparición del maestro, pues señalaban que Cárteles Unidos podrían haberlo tomado de retén, sin embargo, esto fue desmentido por parte de el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Asimismo, en una entrevista realizada por Reforma parte del párroco de la Diócesis de Apatzingán, José Luis Segura, quien señaló que el profesor dejó el pueblo de Aguililla, por diferentes motivos de seguridad en la entidad, sobretodo luego de las agresiones que sufrió el maestro.

"Hace cuatro días se fue, parece que lo amenazaron, se sintió amenazado, y entonces se fue. No sé a dónde, supongo que no está en el estado porque aquí es lo mismo que estés en un lugar o estés en otro por las comunicaciones que tienen los delincuentes", señaló en una entrevista el clérigo.

El sacerdote señaló que las fuentes son fiables, y que señalaron que solo se fue del sitio para resguardarse, no sabe si lo amenazaron grupos criminales o si solamente no ha soportado la presión de la situación.

Posteriormente, el sacerdote de Aguililla, Gilberto Vergara, confirmó que el maestro normalista salió del pueblo. Añadió que hasta el momento no está en el pueblo y no sé sabe en dónde está, así lo señaló el clérigo.

"Parece ser que está bien, esperemos que así sea, y de las razones de haber salido del pueblo no sé, no sé si lo hayan amenazado, no sé si haya sentido peligro".

Fue apenas el 28 de abril cuando se hizo viral que el profesor se encontraba en calidad de desaparecido, y señalaban que esto detonaba luego de la agresión del actual gobernador de Michoacán, en contra del maestro de Aguililla, cuando el mandatario visitó hace dos semanas la entidad debido a la guerra de violencia que se vive en la población.

En diferentes formas y comunicados, la Secretaría de Educación de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, señalaron que el maestro de Aguililla, Fernando Padilla no mantenía reporte de desaparición y que hasta el momento no se conocía sobre alguna agresión en su contra, luego del altercado con el mandatario perredista.

"Esa noticia es totalmente falsa, ya que el docente se ha comunicado permanentemente con su gremio sindical", aseguró en un breve comunicado, la Secretaría de Educación de Michoacán.