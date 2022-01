Prohíben votar a mujeres indígenas en elecciones de Guerrero por "usos y costumbres"

Por último, advirtió que cuando los derechos no son garantizados en las comunidades indígenas, las mujeres se ven obligadas a recurrir a otras instancias.

"Así que el hecho de presentarnos a la comisaría fue un avance importante y significativo, las malas prácticas no se cambian de la noche a la mañana ", expresó, confiando en que en un futuro cercano las mujeres de Ocotequila podrán votar.

Pese a que ese día no les permitieron votar, la integrante de la junta local del INE destacó que el hecho de haberse presentado en la comisaría fue "un avance importante".

"Lo leímos en voz alta y en ninguno de los puntos maneja que las mujeres no pueden votar... después dijeron que lo debimos haber manifestado hace tiempo, cuando en su momento así lo hicimos pero nos ignoraron", detalló Ramírez Marcelino.

"Este día 2 de enero de 2022, acudimos al corredor de la comisaría nueve mujeres a emitir nuestro voto, a manifestar nuestra intención de querer votar para elegir a nuestra autoridad comunitaria, pero en la mesa de los debates nos dijeron que no, porque de acuerdo a los usos y costumbres las mujeres no pueden votar ", denunció.

El caso fue denunciado en redes sociales por la integrante de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), Antonia Ramírez Marcelino , quien expuso que no les permitieron votar solamente "por el hecho de ser mujeres".

Ese día, nueve mujeres del pueblo llegaron a las instalaciones de la comisaría para ejercer su derecho al voto , pero no les permitieron participar bajo el argumento de los "usos y costumbres" de la comunidad.

