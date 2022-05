"Prometí que te iba a localizar", Fernanda desapareció en Nuevo León, fue hallada muerta en Tijuana

Baja California.- Estephani Fernanda desapareció el 14 de mayo en el municipio de Escobedo, Nuevo León, lamentablemente fue encontrada sin vida en la ciudad de Tijuana, Baja California.

La última vez que se le vio con vida a Estephani, de 25 años de edad, fue el 14 de mayo en la colonia Villa de los Ayala en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Por medio de redes sociales su familia informó que la joven había aparecido sin vida en Tijuana, sin mencionar en que condiciones, además de que compartieron mensajes de despedidas hermosos.

"Desafortunadamente les comparto con un profundo dolor en mi alma y mi corazón esta la peor noticia de mi vida, mi niña ya no estará más con nosotros, ella ya está con Dios, ella ya descansa en paz, mi niña ya es una estrella, la más bella y grande del cielo. Ella ya es un ángel más de Dios", escribió la mamá de Estephani.

Su padre también le dedicó un mensaje, donde le decía que él le había prometido que la iba a encontrar.

"Prometí que te iba a localizar y lo cumplí, pero no de la mejor manera, hoy mi corazón está quebrantado, desecho por dentro, parte de mi también se fue contigo mi Wera. No se como afrontar esta realidad que se me presenta ya en vida, siento un vacío en mi ser, un dolor intenso por no estar en el momento que más me ocupabas por el cual daría mi vida a cambio de que hoy estuvieras aquí con nosotros con tus niños. Puede localizarte y volverás con nosotros para despedirte como te mereces como la Princesa que siempre fuiste que siempre serás Estephani. QEPD hija Te amare por siempre y Tu vivirás en mi, en mi mente, en mi corazón y en mi alma.

Agradezco mucho a todos mis familiares, amigos, conocidos y demás personas que compartieron esta búsqueda la cual mi Fe siempre estuvo por encontrarte sana y salva. Agradezco de todo corazón a mi cuñado Daniel Villegas por todo su apoyo y compromiso en esta búsqueda, de todo corazón mil gracias parte importante para poder llegar a ti hija.

TE AMARE POR SIEMPRE MI WERA ESTEPHANI FERNANDA

ATTE. TU PAPA"

Durante cinco días familiares buscaron sin parar a Estephani Fernanda, al mismo tiempo que la Fiscalía de Nuevo León compartido una ficha de búsqueda para poder dar con su paradero, hasta el momento se desconocen las causas de muerte de la joven.