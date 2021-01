Pronóstico del clima de hoy: Dos frentes fríos afectarán varios estados de la República

México.- Para hoy, el frente frío No. 29 incrementará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes y rachas de vientos, en su recorrido sobre el noreste del territorio nacional. Por su parte, un vórtice de núcleo frío en interacción con un nuevo frente frío (No. 30) y con un río atmosférico (No. 3) sobre el noroeste de México.

Así dará lugar a la Sexta Tormenta Invernal de la temporada, que ocasionará lluvias puntuales muy fuertes y rachas de vientos muy fuertes con posibles tolvaneras sobre entidades del noroeste y norte de México, así como ambiente gélido y caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango (noroeste).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mientras que la corriente en chorro subtropical mantendrá el ingreso de humedad, con probabilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el occidente, centro y sur del territorio, incluyendo el Valle de México y tormentas de corta duración con posibles granizadas en Michoacán y Guanajuato.

Asimismo, un canal de baja presión generará lluvias con chubascos en el oriente y sureste mexicano, además de la Península de Yucatán.

Pronóstico de precipitación para hoy 19 de enero de 2021:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): en Sinaloa, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): en Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Posible caída de nieve o aguanieve: en Sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Tormentas de corta duración con posibles granizadas en: Michoacán y Guanajuato.

Las lluvias fuertes y chubascos podrían acompañarse de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento durante las tormentas.

Leer más: Se prevé mucho frío en CDMX este martes: activan alerta amarilla

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 19 de enero de 2021:

Temperaturas mínimas para la madrugada del miércoles de -10 a -5 °C con heladas: Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas para la madrugada del miércoles de -5 a 0 °C con heladas: Zonas montañosas de Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas para la madrugada del miércoles de 0 a 5 °C y posibles heladas: Zonas montañosas de Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Veracruz.



Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 19 de enero de 2021:

Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Colima, Michoacán y Guerrero.

Leer más: Rescatan a 65 migrantes que estaban escondidos en un restaurante abandonado en Reynosa

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 19 de enero de 2021: