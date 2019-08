Pronóstico del clima de hoy: Onda tropical ocasionará lluvias

México.- Esta noche y madrugada, la onda tropical No. 26 asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicada frente a las costas de Guerrero, origina lluvias puntuales intensas, con descargas eléctricas, viento arrachado y posible caída de granizo en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; asimismo, se presentan condiciones para la posible formación de trombas marinas frente a costas de dichos estados. Por otro lado, canales de baja presión, uno extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, otro sobre el centro del país y, el desplazamiento de la onda tropical No. 27 sobre el sureste de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Nayarit, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Mañana, la onda tropical No. 26 asociada con la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico continuará desplazándose al suroeste de las costas de Jalisco, a su vez, la onda tropical No. 27 se extenderá al sur de Guerrero. Dichos sistemas, en combinación con canales de baja presión, sobre el noroeste y centro del país, y con el fuerte ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico generarán nubosidad densa con el siguiente potencial de lluvias, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas.

Pronóstico de precipitación para mañana 11 de agosto de 2019:



Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Yucatán y Campeche.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Quintana Roo.Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Baja California Sur, Tamaulipas y Aguascalientes.

Las zonas de lluvia se acompañarán de descargas eléctricas, viento arrachado, caída de granizo y posibles deslaves en laderas de zonas montañosas.



En vigilancia: 3 zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico, una de ellas, muy cerca de costas nacionales ocasionando nubosidad con lluvias puntuales intensas en el occidente de México. Más información en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 11 de agosto de 2019:

Temperaturas iguales o superiores a 45°C: Zonas de Baja California y Sonora.

Temperaturas de 40 a 45°C: Zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de vientos para mañana 11 de agosto de 2019:

Viento con rachas superiores a 50 km/h: Baja California, Mar de Cortés, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado con incremento de nubosidad por la tarde y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y en la Ciudad de México, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 25 a 27°C y mínima de 13 a 15°C. Para el Estado de México, temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 9 a 11°C.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en Baja California Sur. Bancos de niebla en la costa occidental de Baja California. Ambiente muy caluroso durante el día y viento del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 50 km/h en Baja California, incluido el Mar de Cortés.

Pacífico Norte: Cielo nublado por la tarde con lluvias fuertes en Sinaloa e intervalos de chubascos en Sonora, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente caluroso durante el día y viento del suroeste de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 50 km/h en Sonora.

Pacífico Centro: Cielo nublado durante el día con lluvias muy fuertes en Michoacán y fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Ambiente caluroso durante el día. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar 50 km/h en la región.

Pacífico Sur: Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en la región. Ambiente caluroso durante el día. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 40 km/h.

Golfo de México: Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, fuertes en Tabasco, así como lluvias aisladas en Tamaulipas, todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente muy caluroso durante el día y viento del este y sureste de 10 a 25 km/h con rachas superiores a 50 km/h en Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales fuertes en Campeche y Yucatán, además de intervalos de chubascos en Quintana Roo, todas con descargas eléctricas. Ambiente muy caluroso y viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar 50 km/h en la región.

Mesa del Norte: Cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango, intervalos de chubascos en San Luis Potosí y Zacatecas, así como lluvias aisladas en Aguascalientes, todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente muy caluroso durante el día y viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado durante la tarde con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, fuertes en Guanajuato y Morelos, e intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente cálido durante el día y viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 50 km/h en Hidalgo y Puebla.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Kantunilkín, Q. Roo, 36.6; El Arcotete, Chis., 18.0; Manzanillo, Col., 7.3 y Pachuca, Hgo., 3.8.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Mexicali, B.C. 44.0; Cd. Victoria, Tamps., 40.0; Piedras Negras, Coah., 38.6; Culiacán, Sin., 37.2; Campeche, Camp., 36.0 y Tacubaya, CDMX, 26.6.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Laguna Hanson (Ensenada), B.C., 5.3; Zacatecas, Zac., 13.1 y Tacubaya, CDMX, 14.5.