Proponen llamar a Jhenny Bernal ante la Jucopo por autorizarse salario de $70,000 en el Instituto de Periodistas 

Los diputados del PAS y PRI se pronunciaron por aplicar la austeridad en el Instituto de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y dijeron que Jhenny Judith Bernal Arellano, podría ser llamada ante los integrantes de la Jucopo para evitar una escalada en las confrontaciones por los salarios de 70 mil pesos, porque el instituto no es "un traje a la medida".

El presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz consideró lo primero es la organización de este instituto que tomará sus necesidades como órgano autónomo, que no le van a gustar a la gente y que los costos que deberá asumir la directora general, como los salarios de las personas que trabajen en este lugar.

Como legislatura se tendrá que tomar una decisión en torno a que en estos momentos se está viviendo en el interior de este instituto, en el caso de que haya necesidad de que el Congreso del Estado intervenga y lo recomendable es que se pongan de acuerdo en casa.

Dijo que toda dependencia tiene asistentes y chofer, que representa la necesidad de que todos los servidores públicos requieren ayuda, debido a que es imposible trabajar sin apoyo y se requiere personal.

El pasista precisó que se deben sacar las cuentas entre el número de empleados y al final del día se tendrá que definir el salario de los trabajadores.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Madrid Pérez expresó que no sabe si es procedente llamar a comparecer a Bernal Arellano de no hecho que todavía no ocurre, pero se reconoce la existencia de inconformidades en cuanto a la distribución del presupuesto.

Insistió que se van a tener los momentos adecuados para escuchar de todos los organismos autónomos, que se debe respetar y lo único que se puede realizar es un llamado a que prevalezca la naturaleza del mismo.