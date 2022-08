Protección Civil rescataría hoy 11 de agosto a mineros atrapados en Coahuila

México.- La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, anunció que este jueves 11 de agosto de 2022 prevén rescatar a los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, a poco más de una semana de la tragedia que conmocionó a México.

En La Mañanera de AMLO este jueves 11 agosto, la titular de Protección Civil reportó avances en las labores para iniciar el rescate de los mineros, luego de que un equipo de buzos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ingresó ayer a uno de los pozos.

La funcionaria subrayó que han trabajado de forma ininterrumpida por 183 horas con apoyo de la Sedena, ingenieros y mineros voluntarios, al tiempo que descartó cualquier riesgo de colapso, como se difundió ayer en medios de comunicación.

"No nos vamos a ir de aquí hasta que no rescatemos a nuestros 10 mineros que están en la mina de Pinadete. Jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso (...) Nosotros esperamos que el día de hoy en el pozo 2 que estamos llegando ya a niveles en donde pueden entrar los rescatistas", comentó Velázquez.

Explicó que el trabajo se realiza de forma coordinada, continua y entregada, con estrategias para el bombeo, acciones de búsqueda y rescate, monitoreando cada hora los niveles del agua en los tres pozos y su explosividad.

Como parte de la segunda etapa en la estrategia de rescate, ayer 10 de agosto a las 5:56 de la tarde se realizó la inmersión de un equipo de buceo de la Sedena en el pozo número 4.

La tercera etapa contempla el ingreso de los rescatistas para realizar las labores de búsqueda y rescate de los 10 mineros atrapados, así como la extracción de escombros y, en su caso, reforzar la estabilidad de la mina.

A poco más de una semana del colapso en la mina de Sabinas, Coahuila, hasta ahora ninguno de los 10 mineros atrapados ha sido rescatado, por lo que se espera que este jueves 11 de agosto finalmente puedan ingresar en su búsqueda.

A pesar de que no se han drenado los niveles de agua de la mina a un nivel óptimo, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que seguirán con los intentos de rescate.