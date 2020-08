Protegían a ‘El Marro’ policías y militares: FGR

Ciudad de México. - José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder de la banda criminal de robo de combustible en Guanajuato tuvo el apoyo de policías locales de nueve municipios y federales, acusó la Fiscalía General de la República (FGR).

También se reveló la participación de un capitán del Ejército que apoyaba al Cártel de Santa Rosa de Lima en el trasiego de combustible robado y dar informes de puntos de ordeña sin vigilancia.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, la FGR presentó al juez llamadas telefónicas que exhibían esa red de protección que le permitían robar combustible a Pemex y alertarlo de operativos.

Según la acusación de la FGR, policías municipales apoyaban a "El Marro" para enganchar y convencer a agentes federales y dieran el paso libre a pipas cargadas de combustible robado. Por ejemplo en el 2018, una pipa con 25 mil litros fue detenida por un inspector de la Gendarmería y dos policías de Celaya ofrecieron al federal 40 mil pesos para liberar la unidad.

La red de policías locales están ubicados en Celaya, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Juventino Rosas, Villagrán, Salamanca, Salvatierra, Irapuato y León.

Ayer "El Marro" fue vinculado a proceso por delincuencia organizada en su modalidad de robo de hidrocarburos. En la audiencia realizada de manera remota, "El Marro" pidió al juez un trato especial y que no se le tenga en una zona aislada. "No tengo nada contra nadie. No hice nada a nadie, que no se me tenga aislado, no soy indisciplinado", dijo "El Marro".

