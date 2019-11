Proteja a sus hijos de los retos virales

Guadalajara, Jalisco.- La Ballena Azul, Momo, Pedro Responde, son retos virales, juegos que de seguirse al pie de la letra podrían poner en riesgo la vida de los jóvenes, principalmente adolescentes, pues van desde autolesionarse hasta simular que se ahorcan.



Aunque las autoridades no tienen registrados en Jalisco casos en los que se hayan materializado suicidios o lesiones ligadas con estos juegos, especialistas en seguridad virtual y psicólogos recomiendan conocer mejor qué es lo que encuentran los jóvenes en estos y los efectos que les generan.

De acuerdo con el académico Víctor Orozco Estrada, integrante del departamento de psicología básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UdeG (CUCS), este tipo de material viral llega a encontrar en los adolescentes su mejor público porque apenas aprenden a dimensionar las consecuencias de sus actos.



Otro factor está ligado con la necesidad de pertenencia y aceptación en un grupo, espacio que llenan entre los compañeros con quienes hacen comunidad para intentar realizar estos retos.



"En muchos casos sobre todo en estos retos es lo que se busca o se ha convertido, en una necesidad incluso afectiva, emocional, buscan tener un mayor impacto, una mayor trascendencia en sus actos y ¿qué sucede con éstos? que los actos son cada vez más extremos", afirmó Orozco Estrada.



Aunque no se tienen registros de agresiones directamente ligadas, los efectos que de entrada generan estos retos en los que en ocasiones se encuentran con imágenes perturbadoras como la del personaje Momo pasan por problemas de sueño y alimentación.



"Estamos viendo algunas situaciones donde hay dificultades por ejemplo o afectaciones en los procesos de sueño, donde puede haber dificultades en la alimentación por estar en contacto, estando a la exposición de todos estos retos", afirmó Orozco Estrada.



De detectar alguno de estos problemas en los menores, recomienda acercarse y conversar sobre los riesgos de estos juegos.



Por su parte, Luis Pedro García, perito auxiliar del Consejo de la Judicatura del Estado en materia de informática forense, recomendó a los padres conocer lo que consumen en redes sus hijos, con quiénes interactúan y recordó que algunas redes sociales recomiendan no ser usuarios si no tienes más de 13 años.



En su experiencia, retos como estos suman al menos 10 años operando y llegaron justo con el auge de los dispositivos móviles y de redes sociales; el objetivo de quienes los crean es la simple necesidad de tener audiencia a través de la viralización.



"Son ejes principales: conocer cómo funcionan las redes, a qué es a lo que se exponen, involucrarse y platicar de eso, estar atentos sobre los contactos de los niños, difundir la menor información posible de datos personales", recomendó el perito a los padres.