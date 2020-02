Protesta EZLN contra megaproyectos de AMLO 

Chiapas.- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizó diversos actos de protesta en la sede de sus diez caracoles en Chiapas en contra de los proyectos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y el Tren Transístmico.

Durante la jornada denominada "Defensa del territorio y la madre tierra, Samir somos todas y todos", los zapatistas colocaron mantas en cada una de las Juntas de Buen Gobierno, encendieron velas y sostuvieron reuniones masivas.

No a los megaproyectos de López Obrador en coto de nuestra vida y la vida de nuestra madre tierra, no al Tren Maya, no al Tren Transístmico, no a la minería, no a las eólicas, no a las autopistas, no a los oleoductos, no a las presas hidroeléctricas, no a los gasoductos