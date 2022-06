Publica SEP acciones para fin del ciclo escolar: prohibido reprobar y contar asistencia

Al respecto, la titular de la SEP, Delfina Gómez, enfatizó que se busca "garantizar la recuperación de cualquier aprendizaje que no haya tenido un desempeño esperado", luego del aumento de la deserción escolar durante la pandemia de Covid-19.

Desde el pasado 25 de junio la Secretaría de Educación publicó el anteproyecto para el fin del ciclo escolar 2021-2022, en el que ya se adelantaba que la calificación mínima sería de 6, solicitando a los docentes de nivel básico que no haya reprobados en este periodo escolar que concluye el próximo 28 de julio.

Así mismo, la asistencia no será registrada en la boleta de evaluación de los alumnos de tercer a sexto grado de primaria y de primer a tercer grado de secundaria, por lo que no se tomará en cuenta el criterio de asistencia del 80%.

Raúl Durán Periodista

