“Pueblo horroroso y arrabalero”, llama Jorge Castañeda a Putla, Oaxaca

CDMX.- Jorge Castañeda Gutman, extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México estuvo en el ojo del huracán por llamar “pueblo horroroso y arrabalero” a Putla, comunidad de Oaxaca, estado del sur del país.

Esto se dio durante la entrevista realizada por Leo Zuckermann, en su programa “Es la Hora de Opinar”, donde también se encontraba el periodista Héctor Aguilar Camín y el analista político Javier Tello.

“Por cierto Héctor se acuerdo muy bien cuando terminó la Facultad de Medicina se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla si no me equivoco..y luego lo pudimos mandar a otro pueblo menos horroroso, que haya ido con gran entusiasmo, no, y un cubano sí iría a Putla feliz de la vida”, dijo Castañeda en el programa de debate.

El imbécil clasista Jorge Castañeda llamando horroroso a Putla,un pueblo hermoso de la bella Oaxaca, y el p3nd3jo Leo Zuckerman festejando su estupidez! �� https://t.co/BgBPNeBr8G — Fanny #QuedateEnCasa �� (@FannyVG50) June 26, 2020 Llamó la atención de las redes cómo Leo Zuckermann y Aguilar Camín ríeron tras lo declarado por excanciller.



No se trataba solo del clasismo de Chumel. Se trata del clasismo que impera en la sociedad mexicana.

Les dejo las declaraciones de Jorge Castañeda llamando arrabalero y horroroso a Putla un pueblo de Oaxaca, ante la burla de Aguilar Camín y Zuckermann.

Así piensa la derecha. pic.twitter.com/4WQ9xtKAGt — ���� �������� ������������ ���� (@TheBigLudwig) June 26, 2020

Todo lo anterior desató una gran polémica entre internautas de redes sociales, que mostraron su furia contra el exfuncionario con publicaciones como esta.

¿Putla en Oaxaca, horroroso? Horroroso el oso que Jorge Castañeda nos hizo pasar cuando Fidel Castro exhibió a Vicente Fox con el "comes y te vas", cuando Castañeda era el canciller. — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 26, 2020

Y esta.

Y si en lugar de darle difusión a Jorge Castañeda mejor le damos difusión a #Putla.



Miren nada más qué hermoso lugar.



Vamos a reactivar el turismo y visitarlo en cuanto se pueda. pic.twitter.com/HLncylnxr7 — La Flaca (@LaFlaca_CL) June 26, 2020

Lo declarado por el nacido en la Ciudad de México (CDMX), incluso motivó a que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, le dedicara un Tweet con tintes defensivos.