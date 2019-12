Pueblos, en contra de la privatización del aire: Investigadora

México.- La energía eólica es considerada energía limpia; sin embargo, existen diversas implicaciones ecológicas al utilizarla. Además, con la llegada de inversionistas extranjeros a lugares como Oaxaca, se ha dado a la vez el rompimiento de la confianza y del tejido comunitario, como ha ocurrido a nivel nacional con otros megaproyectos, como el gasoducto de Sonora. Así nace el libro Aire, no te vendas: la defensa del territorio desde las ondas.

En voz de Griselda Sánchez, su experiencia como periodista independiente y su trabajo con las radios comunitarias en el área de capacitación fue lo que la motivó a realizar esta investigación para su tesis de maestría en desarrollo rural: «Hace diez años que veníamos haciendo un análisis del contexto político y económico, que ya estaban implementándose varios megaproyectos de desarrollo, como represas, minerías, parques eólicos en el país, y teníamos la duda de qué era lo que estaban haciendo los comunicadores populares en esos contextos».

La también activista hizo referencia a que estos proyectos se estaban instalando en diferentes territorios en Oaxaca en lugares donde hay radios comunitarias que vienen funcionando desde hace mucho tiempo: «Queríamos saber cómo trabajaban los compañeros en esta situación», señaló.

La resistencia

En la búsqueda de alguna experiencia que pudiera darle puntos de referencia al respecto, así es como llega hasta Radio Totopo, que es una radio que funciona en el istmo de Tehuantepec, en Juchitán, Oaxaca: «Es una radio que desde sus formas más básicas de comunicación ha informado lo que está sucediendo con estas empresas en términos de contratos, de implicaciones sociales y ecológicas».

Griselda añadió que, muchas veces, cuando las empresas llegan a esos lugares, no proporcionan información veraz ni transparente, y afirmó que solamente se manejan con discursos de «vamos a generar más empleos», pero realmente no informan cuáles son las implicaciones generales y particulares de los proyectos: «Esta radio tomó ese papel de informar y sobre todo concientizar la movilización para la defensa del territorio».

A partir de todo este proceso de información también se da un proceso de conformación de la asamblea popular de los pueblos de Juchitán que son opositores a la construcción de un parque eólico en sus tierras, que actualmente se encuentra detenido por las diversas actividades que han realizado las comunidades, como movilizaciones, marchas y bloqueos.

Este proyecto de parque eólico está localizado en playa Vicente, que está a unos veinte minutos de Juchitán.

El desarrollo de la energía eólica en escala mundial es notable, representando ya una parte importante de la capacidad eléctrica global con fuentes renovables. La industria eólica mundial enfoca su atención hacia países en desarrollo con locaciones idóneas para la instalación de centrales eólicas.

En México, el sur del istmo de Tehuantepec es la región con mayor potencial eoloenergético y donde se concentra el despliegue de proyectos eólicos.

Radios comunitarias

La historia de las radios comunitarias en Oaxaca está ligada a la falta de medios de comunicación que proporcionen información local veraz y transmitan en su propio idioma. La geografía accidentada del estado y la falta de carreteras, periódicos, líneas telefónicas, celulares, ni qué decir del Internet, hacen que las comunidades se encuentren aisladas.

Muchas de las radios comunitarias que operan en Oaxaca se han dado a la tarea de tejer vínculos entre las comunidades para impulsar la cultura en la que están insertas y para brindar información pertinente de la realidad y la cotidianidad.

En los hechos, Oaxaca ha hecho gala de una larga tradición de construcción de medios comunitarios, no solo con radios, sino también con televisoras comunitarias. La sierra norte ha sido un escenario importante para ello: allí aparecieron las primeras experiencias de comunicación comunitaria.

A decir de la investigadora, las radios comunitarias pueden ser de corto o largo alcance, que sus equipos de transmisión pueden tener de treinta a mil watts de potencia: «El que una radio se asuma como comunitaria no tiene nada que ver con la potencia del transmisor, sino con el hecho de representar intereses comunitarios compartidos, sea de una pequeña localidad en el campo, de una gran ciudad, un barrio, un sindicato, una comunidad universitaria, una cooperativa, una organización ecologista, etcétera».

Pero no basta con representar estas preocupaciones: las radios comunitarias son participativas; el micrófono está abierto a todos, sin importar que se tenga o no un título de periodismo o de locutor. Otra de las características de las radios comunitarias son los contenidos locales, la pertinencia lingüística y cultural.

Problemas y soluciones grupales

La programación debe responder a cualquier inquietud, grande o chica, y reflejar la realidad y la cotidianidad de la gente. Griselda hizo hincapié en que la mayoría de las radios transmite en los diferentes idiomas de la región que habitan, permitiendo que sus escuchas se sientan identificados y fortalecidos por expresarse en su propia lengua.

El 70 por ciento de las programaciones —a veces incluso un 90 por ciento— se realiza en idiomas como el diidxazá (zapoteco), wixárica (huichol), mixe, ñomndaa (amuzgo), ikoots (huave), mapudungun (mapuche), garífuna, etcétera.

Griselda Sánchez Miguel narra en su libro Aire, no te vendas que un señor que tiene problemas con su vecino no va a la Policía, va a la radio; busca al locutor, no al abogado. Un señor que tiene dificultades con sus hijos va al locutor. Si tiene dificultades conyugales, la mujer va y dice:

—Por favor, quiero denunciar a mi marido en su informativo, porque me pega.

—Pero, señora, vaya usted a la Policía o vaya al sacerdote —le contesta el locutor.

—No, aquí me tiene que hacer justicia. Y quiero que todos los vecinos se enteren cómo es mi marido, pa que me apoyen.

En torno de la radio gira todo esto: si se hace un baile del colegio de los jóvenes, la radio tiene que transmitir ese baile. Cualquier acto colectivo, deportivo, social o cultural, pero también político o sindical, la emisora tiene que estar presente.

El despojo del territorio

El principal actor de esta obra es por excelencia la radio comunitaria y conocer lo que hacen sus integrantes en un contexto de despojo de territorio. Uno de los principales hallazgos de la investigación realizada por Griselda es que estas radios comunitarias se sostienen a base de un tejido comunitario muy fuerte, en el que la comunicación no solamente viaja a través de las ondas, sino que tiene que ver con una comunicación más cercana, frente a frente; tener un espacio donde llegue la gente a hablar de sus problemas del barrio, pero también de cosas más grandes.

«Hay una comunicación que es bien básica, pero que luego se nos olvida: lo que funciona mucho más es la comunicación dialógica y entre iguales», aseguró.

A este respecto, en la parte teórica de la investigadora se cita a la argentina Ana María Peppino, quien asegura que las radios educativas, populares y comunitarias no constituyen solo una respuesta rápida y circunstancial a la presión o a los cambios en las condiciones político-sociales de la presente década, van más allá, ya que se trata de una manifestación social que tiene sus raíces en un pasado lejano, que ha ido acompañando distintos procesos sociales, que ha sido capaz de generar su propia crítica y —de acuerdo con ella— renovar sus criterios fundamentales.

Dimensionando el fenómeno desde esta perspectiva, es posible reconocer la firmeza de su base, comprender su desarrollo e inferir su potencial futuro.

Riesgos ecológicos

La especialista en desarrollo rural afirma que, a pesar de que la energía eólica es considerada energía limpia, existen implicaciones ecológicas al utilizarla: «Para instalar las torres, la altura precisa de las mismas constituye la misma profundidad en la que se excava en la tierra; existe derramamiento de aceite para que se muevan las aspas; y como es una zona de tránsito de migración de las aves, también han sido afectadas, se quedan atrapadas en las aspas».

Este tipo de daño ambiental —dice la autora—, que de pronto pareciera que no importa, además de implicaciones ecológicas, también hay implicaciones sociales, ya que la tierra ha sido rentada por empresas españolas, neerlandesas y alemanas: «Básicamente, le rentan a los campesinos por precios superbaratos, y la renta es por treinta años, con derecho a volver a rentar por otros treinta; entonces la tierra está ocupada por casi cien años. “No te la compro porque no puedo, pero te la voy a rentar por noventa años”».

La consecuencia de esto —de acuerdo con Sánchez Miguel— es que ha habido un rompimiento del tejido comunitario justo por la discordancia entre la gente que está de acuerdo con el parque eólico y la que no.

Amenazas a los comunicadores

La comunicadora añadió que ha habido amenazas por parte de los empresarios hacia la gente que se opone a estos parques eólicos: «Los guardias o pistoleros de las empresas son los que están amenazando a la población, pero también por la misma seguridad pública, que les funciona como seguridad de las empresas, hay un nivel de violencia muy grave en esta zona».

Comentó que varios de los compañeros de la radio han sido amenazados de muerte y han tenido órdenes de aprehensión. Para los periodistas, las órdenes de aprehensión han sido por otros motivos, ya que esta radio no cuenta con el permiso correspondiente: «En términos legítimos, sí están funcionando, porque hay una legitimidad por parte de la comunidad. Varias veces les han querido decomisar equipo por operativos que hace la Cofetel», enfatizó.

Estrategias comunicativas

Las estrategias de comunicación de los diferentes actores en conflicto por el territorio —sean las empresas o las asambleas de los pueblos— tratan de inclinar la balanza hacia sus posiciones. Para lograrlo, se mueven en planos de información y comunicación muy distintos.

Por ejemplo, las diversas Asambleas en Defensa de la Tierra priorizan una comunicación hacia adentro, hacia las comunidades, los barrios, la región; es decir, hacia la gente que corre el riesgo de ser afectada, la gente que tiene que tomar la decisión de rentar o no sus tierras.

Abogan por la comunicación personal, de vecino a vecino; el volanteo, las pintas, la proyección de documentales y las radios comunitarias.

En cambio, las empresas y los Gobiernos le apuestan a una comunicación uniforme: sus mensajes están dirigidos indiscriminadamente a la población del istmo y del estado de Oaxaca en general para tratar de crear una imagen «limpia» de las actividades extractivistas y de las fuentes energéticas renovables; invierten grandes cantidades de dinero en videos promocionales de los parques eólicos, en inserciones en los periódicos de mayor circulación y en anuncios radiofónicos. Sus campañas tratan de crear un consenso para que la opinión pública acepte el corredor eólico.

En este contexto transmite en Juchitán desde hace diez años Radio Totopo. Su papel en la oposición al megaproyecto del corredor eólico del istmo de Tehuantepec ha sido fundamental.

Según Carlos Sánchez, uno de sus fundadores, la historia de Radio Totopo se puede dividir en tres etapas: la conformación de la radio, el fortalecimiento en el seno de la ciudad de Juchitán con la labor comunicativa y, finalmente, la movilización en contra de la instalación de los parques eólicos.