Puentes de septiembre 2019, conócelos y prepárate para viajar

Si no saliste durante estas vacaciones, no te desanimes, ya que se aproxima un puente en el mes de septiembre en el cual podrás prepararte para los días no laborables del 2019 y viajar a ese lugar que tanto has deseado sola, en compañía de amigos o familiares.

Las fechas en las que se aproxima el megapuente son del viernes 13 al lunes 16 de septiembre, días en los que podrás disfrutar de un buen descanso, ya sea del estrés del trabajo o simplemente darte ese lujo a lado de tus seres queridos, o simplemente irte sola a despejar tu mente y a la vez conocer nuevos lugares.

Lo que debes llevar en tu maleta de viaje

¿Ya sabes qué debe de contener una maleta para disfrutar unas divertidas vacaciones? Aquí te decimos todo lo que ocupas para que no sufras por olvidar alguno de estos artículos en casa.

Lo primero que debes de hacer es decidir a qué lugar acudirás a descansar y divertirte durante estos días.

Si es playa, bosque, cabañas o cualquier ciudad, a continuación te diremos qué debes introducir en tu equipaje.

Sigue los pasos y ¡disfruta del puente!

1. Primero debes elegir qué maleta llevar, ya que dependiendo de los días que disfrutarán lejos de casa, deben de elegir el tamaño o de qué está hecha, para que esta no pese tanto.



2. Hay que ser prácticos. Empaca ropa y zapatos que sean fáciles de combinar y repite las prendas que sean básicas como las camisas y los pantalones para ganar espacio en la maleta. Recuerda que al regreso necesitarás campo para guardar los souvenirs.



3.Si vas a la playa, recuerda que debes de incluir ropa interior, traje de baño, sandalias, cambios de ropa especiales para el mar, sombrero para cubrirse del sol, lentes, pijama, zapatos y toallas de baño.



4. Procura tener en el bolso de mano un cambio de ropa y algunos accesorios básicos, por si llegas a extraviar la maleta.



5. Si piensas llegar a un hotel evita llevar toallas, productos de aseo personal y secadora, ya que ocupan mucho espacio y son artículos que suministra el lugar donde te alojarás.

6. Los frascos con líquidos como las cremas y perfumes debes guardarlos dentro de bolsas de plástico y ponerles cinta sobre la tapa para evitar accidentes.



7. Procurar llevar unos zapatos de tacón y otros de piso cómodos para caminar. En cuanto a la ropa lleva prendas que no se planchen como los linos o algodón.

En el botiquín de primeros auxilios no puede faltar:

- Pastillas habituales: para dolores, fiebre, diarrea.

- Alcohol.

- Curitas, gasas, vendas

- Analgésicos.

-Repelente de insectos, gel antibacterial.

Si llevas bebé no se te olvide todo para su limpieza, cuidado y belleza.