“Que Dios lo perdone”, doña Eva ruega por su esposo en la Noche de Muertos de Tzintzuntzan

Morelia, Michoacán.- Una por una, la señora Eva López coloca las veladoras sobre la tumba de su esposo en el cementerio de Tzintzuntzan, para luego continuar arreglando con flores el lugar donde yacen los restos de sus dos hijas y el de sus suegros.

Como cada Noche de Muertos, la alfarera del municipio purépecha en Michoacán, llega al panteón con las ofrendas para sus seres queridos que ya fallecieron. Su esposo, sus dos pequeñas hijas y sus suegros yacen en tumbas separadas que la señora Eva adorna con minuciosa calma desde el 31 de octubre.

“Ayer desde las 12 del día se empiezan a tronar los cuetes por los niños y a las 12 del día ya son los difuntos”, comenta mientras toma un pequeño receso sobre la tumba de sus suegros.

Fruta y flores son los regalos que la artesana pone sobre la tumba de sus dos niñas, quienes murieron inesperadamente cuando eran muy pequeñas. La primera, de 9 meses de edad, fue a causa de un susto que pasó su madre, recuerda Eva.

“Fue de un susto que pasé muy fuerte. Unas personas me dijeron que no le diera de comer hasta más noche, pero que me sacara la leche, ¡y si me la saqué!, pero al otro día empecé mala, con vomito y diarrea. Fui al doctor, pero no me componía y después siguió la niña, 10 días después murió”.

Su segunda hija también falleció inesperadamente, y aunque han pasado muchos años, Eva aún no está segura si sus suegros tenían razón en no aceptar que vacunaran a sus nietas, pues la niña de apenas un año y cuatro meses murió días después de ser inoculada contra la polio.

“Mis suegros no creían en las vacunas y yo me llevaba a los niños a escondidas a vacunar, y a ella la vacunamos un 15 de octubre para la polio y el 17 de octubre se murió. No sé si fue por una vacuna, pero ella se paralizó de medio cuerpo”.

Hace más de una década que su esposo murió, “él tomaba mucho y se murió del alcohol”, dice, por lo que no olvida colocar sobre su tumba una botella de alcohol y pedir que Dios lo disculpe por lo que en vida cometió.

“Le pido a Dios que lo perdone, porque cuando toman son muy agresivos…Que Dios lo perdone y yo también lo perdono…”

A la señora Eva le sobreviven 6 de sus hijos, quienes continúan el legado de la tradición de Noche de Muertos en Tzintzuntzan, mientras que la alfarera intenta continuar de a poquito con su oficio, luego de que el médico le recomendara reposo debido a sus débiles pulmones.

Aunque no piensa mucho en ello, sabe que cuando sea su turno de recibir ofrendas en estas fechas, asegura que cualquier cosa que le lleven sus seres queridos, será bueno. “Lo que me quiera traer, aunque me gusta trabajar. Y de comida, prefiero el pescado y la verdura”, finaliza entre risas.