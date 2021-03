Qué es Binomio y cómo se puede abrir una cuenta en esta plataforma

Las personas siempre están buscando una forma de obtener ingresos extras en la web y una manera de lograrlo es por medio de trading online. En este caso en particular, hablaremos de Binomo, cuya plataforma de comercio ha estado operando desde el año 2014. Conoce de qué se trata, sus características, aplicación móvil y cómo usarla.

¿Cómo funciona Binomo?

Para operar en Binomo México, lo primero que se debe hacer es registrarse en la plataforma para entrar en su cuenta y decidir sobre el monto de la operación, estrategias y realizar el pronóstico del comportamiento del precio de una activo: si aumenta o baja. El resultado de este pronóstico determinará si el trader obtuvo un beneficio o no.

Registro e inicio de sesión

El proceso de sing up en la plataforma es bastante simple. El sistema solo requiere una dirección de correo electrónico y una contraseña. También puedes utilizar tus cuentas en la red social Facebook o Google haciendo log in a través de estos servicios con vinculación automática de su perfil a su cuenta. También debes seleccionar la moneda, puedes hacer esto solo una vez. Seguidamente, debes leer y aceptar las políticas y condiciones del acuerdo, además de la política de privacidad. Finalmente, haz clic en “crear una cuenta” y ya puedes iniciar sesión en su cuenta Demo de Binomo. Si deseas comerciar en una cuenta real debes depositar fondos reales.

Tipos de cuenta

Además de la Cuenta Demo que se crea por defecto, Binomo ofrece tres tipos de cuentas para operar con fondos reales:

Estándar: Inversión mínima de $10, permite participación de torneos y se obtiene una rentabilidad de hasta un 85% si el pronóstico es acertado, bono de 100% al depositar.

Oro: Se logra con una inversión total de $500 y se obtiene una rentabilidad de hasta un 90% si el pronóstico es acertado. Beneficios especiales tales como asesor personal, bono de 150% al depositar y happy hour (momento en donde la rentabilidad del activo es máxima). eneficios especiales tales como premios VIP, más de 60 activos, negociaciones gratis, bono de 200% al depositar, reembolso de 10% de pérdidas (en algunos casos), happy hour y asesor personal.Además, cuenta con más de 50 activos y reembolso de 5% de pérdidas (en algunos casos).

VIP: Es la cuenta con más beneficios, se obtiene con una inversión total de $1000.

Métodos de depósito y retiros

Los usuarios experimentados saben que la disponibilidad de soporte para una gran cantidad de sistemas de pago es una de las señales indirectas de la confiabilidad de una empresa. Los estafadores y todo tipo de "empresas tipo fraude" suelen aceptar solo tarjetas bancarias, y Binomo trabaja con sistemas de pago electrónico, tarjetas bancarias, entre otros. Por supuesto, se debe verificar que cada método de pago sea aceptado en su país.

Para los retiros de fondos, Binomo es seguro y el tiempo que tarda en retirarse los fondos va a depender del tipo de cuenta y sistema de pago elegido.

¿Cómo utilizar Binomo para invertir?

Cuando un trader crea una cuenta real, puede comenzar a invertir pagando un comercio mínimo de 1$, al haber depositado al menos 10$ en la plataforma. Para conocer cómo funciona Binomo para invertir siga estos pequeños pasos:

Elija uno de los activos para comerciar. Indique el tiempo que durará la operación. Ingrese el monto del acuerdo (puede ser 1$ mínimo). Realice su análisis de mercado aplicando una estrategia de negocio. Establezca su pronóstico del comportamiento del precio del activo a futuro. Espere por los resultados. Si el trader acertó el pronóstico, obtuvo un beneficio extra.

Torneos

¿Qué es Binomo torneos? Binomo también organiza regularmente varios torneos para comerciantes, lo que estimula la actividad comercial general. Los torneos son gratuitos y también con entrada paga. De hecho, esto es más un ejercicio mental para perfeccionar las habilidades y estrategias comerciales. Algunos de los torneos están disponibles según el tipo de cuenta (por ejemplo, hay algunos torneos sólo para VIP).

Binomo no es una estafa

A lo largo de los años, Binomo ha operado de forma confiable y muchos traders a nivel mundial afirman que Binomo es seguro. Esto se debe a que la plataforma es miembro de la categoría “A” de la Comisión Financiera Internacional desde el año 2018 y la auditora Verify mi Trade vigila que el bróker cumpla con los requisitos exigidos en el mercado financiero internacional.

Además, Binomo ha sido galardonado con los premios IAIR en el año 2016 y los FE Awards del 2015, lo que le brinda a la plataforma una mayor confiabilidad y credibilidad.

Opiniones

Las Binomo reviews que se muestran a continuación es una parte de lo que piensan algunos traders reales sobre el funcionamiento y eficacia de la plataforma:

Ángel L.: “Todo se hizo de manera muy simple, tenía miedo de comenzar de lleno, pero era fácil lidiar con todo, ni siquiera tenía que contactar con el soporte. Todavía no he retirado fondos, aunque no hay muchas ganancias, sigo estudiando.”

Mario P.: “Binomo permite que todos obtengan fondos extras, pero para ello debe comprender cómo operar correctamente con activos financieros, para ello puede utilizar la experiencia de otros operadores profesionales.”

Valerio U.: “Binomo es un excelente bróker, sólo que hubo un poco de demora en el retiro de mis primeros fondos, pero todo fue resuelto muy bien al final.”

Centro de ayuda y soporte

El equipo de soporte de Binomo trabaja las 24 horas. Hay varios canales de comunicación disponibles: chat y correo electrónico. La forma más rápida de obtener soporte técnico es a través del chat en línea (la respuesta llega en uno o dos minutos). En este medio puede resolver algunas dudas e inquietudes sobre cómo usar Binomo, a parte del centro de ayuda que clasifica los temas a consultar.

Conclusión

Binomo ha tenido últimamente una gran aceptación según las opiniones en toda la web. Comerciar en la plataforma de trading ha sido para los traders tanto nuevos como experimentados un gran sitio web para mejorar las estrategias de negocio y aprender sobre la situación actual del mercado de activos financieros. Unos pocos han mencionado que Binomo es una estafa, sin embargo, esta afirmación carece de sentido porque si la persona no se prepara como debe ser, los resultados que obtendrá serían negativos. Si sabes cómo manejarlo Binomo paga y cumple con sus acuerdos de negocio.

Por tanto, se recomienda que el futuro trader comience con una cuenta Demo para afinar sus habilidades comerciales y evite riesgos innecesarios.