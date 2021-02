¿Qué hay tras reelección de Mauricio Trejo, ex alcalde de San Miguel de Allende, acusado de peculado?

Guanajuato, Gto.- En las últimas horas el nombre del empresario guanajuatense Mauricio Trejo Pureco ha figurado en los titulares de medios noticiosos por dos temas: buscará de nuevo ser presidente municipal de San Miguel de Allende, cargo que ocupó de 2012 a 2015 y por la supuesta vinculación a proceso penal por cargos de peculado, que habría cometido en su anterior administración.

Medios nacionales dieron a conocer este 9 de enero que el exalcalde ya estaría vinculado a proceso por desvío de dinero del erario público, esto de acuerdo a un expediente del "Magistrado Alfonso Ernesto Fragoso de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, personal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato señaló a DEBATE desconocer que exista una vinculación a proceso en contra de dicho funcionario y hoy candidato del (Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de una de los municipios predilectos del turismo nacional y extranjero, misma que actualmente es ocupada por Luis Alberto Villarreal García, militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Fue en noviembre del 2017 cuando Villarreal García anunciaba ante la prensa que su administración habría interpuesto 9 denuncias penales en contra de quien resulte responsable por hechos que podrían haber dañado el patrimonio de San Miguel de Allende durante la administración liderada por Mauricio Trejo Pureco.

El panista señaló que el desvío de recursos ascendía a los 33 millones de pesos, mismos que se habrían utilizado para saldar adquisiciones hechas a supuestas empresas fantasmas, a aviadores y por elevar precios en compra de luminarias, señalamientos que habrían surgido tras una revisión hecha por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Para octubre del 2018, Mauricio Trejo Pureco desmentía ante la prensa tener un proceso penal vigente e incluso señaló que las "acusaciones y descalificaciones" de Villarreal García "quedaron en el ámbito político y mediático".

Sin embargo, este 2021, año en que se realizarán las elecciones más grandes en la historia de México, y en que de nuevo está en juego el puesto de presidente municipal de San Miguel de Allende, el tema ha vuelto a salir a la luz pública.

Lee más: Oaxaca y San Miguel de Allende son las dos mejores ciudades del mundo para visitar

Mediante un video que hoy publicó en sus redes sociales, Mauricio Trejo Pureco desmiente las acusaciones, alega que se trata de la guerra sucia de la época electorera e incluso reta a las autoridades.

"Quiero ser muy claro, yo estoy a la disposición de cualquier autoridad que me requiera antes y después de la campaña, como siempre lo he estado. No tengo miedo y ¡aquí estoy! Todos sabemos que esto prácticamente es una acción de aquellos que está en el gobierno y que saben que ya se van, porque es como ellos operan... (Pero) la gente de San Miguel de Allende está perdiendo el miedo y lo van a demostrar en las urnas", sentenció.

Mauricio Trejo dice que el PAN mantiene guerra sucia en su contra

Lee más: San Miguel de Allende es nombrada Mejor Pequeña Ciudad 2020