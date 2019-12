Qué permiso se exigirá para viajar a Europa a partir del 2021

A partir del 2021, todos los turistas y ciudadanos extracomunitarios que provengan de algunos países elegidos como: Chile, México, Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos entre otros, deberán contar con el nuevo permiso ETIAS (más información de interés en este post). Esta medida se ha tomado con la finalidad de reforzar los controles de seguridad e inmigración en el llamado espacio Schengen europeo.

Con esta nueva medida (que fue aprobada en el año 2018, más sin embargo, no fue puesta en marcha hasta ahora), todos los extranjeros que deseen viajar a la UE ya sea por turismo o negocios, deberán solicitar previamente antes de emprender su viaje, esta nueva solicitud en línea la cual tendrá un costo de 7 euros.

Requisitos para solicitar la nueva visa ETIAS

Para solicitar el nuevo permiso de entrada a la UE, Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS por sus siglas en inglés), los ciudadanos extranjeros deberán contar con los siguientes requerimientos:

Contar con un pasaporte válido y que tenga al menos 3 meses de vigencia.

Contar con un email válido ya que por allí le será enviado este nuevo permiso.

Se deberá contar con una tarjeta de crédito o débito para realizar el pago de la correspondiente tasa (7 euros).

En cuanto al formulario en línea, se deberá ingresar los siguientes datos:

Datos personales completos

Datos del pasaporte

Fecha de nacimiento de la persona interesada

País de residencia y país de nacimiento

Nombre de sus padres

Es importante reseñar que todos estos datos suministrados se contrastarán automáticamente con la data almacenada tanto en interpol como en la misma comunidad europea. Si la persona no posee antecedentes o registros negativos, el nuevo permiso ETIAS debería ser emitido en un lapso no mayor a 96 horas. En caso de ser negada la solicitud y la persona interesada no posee registros negativos alguno, podrá realizar un reclamo a los funcionarios pertinentes para que estos procedan a revisar la información suministrada manualmente.

Países elegidos que se les solicitará el ETIAS

Actualmente son más de 60 países elegidos por la Unión Europea los cuales deberán solicitar este nuevo permiso para ingresar al espacio Schengen. En cuanto a los países latinoamericanos están:

Argentina

Australia

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

De acuerdo con Valentin Radev, ministro de interior de Bulgaria, con la implementación de este nuevo sistema se busca reforzar los controles de seguridad en las aduanas y obviamente, mejorar la seguridad dentro de las fronteras europeas ante amenazas.

“Saber qué personas se dirigen a la UE antes incluso de que lleguen a la frontera nos permitirá estar en mejores condiciones de detener a aquellas que puedan plantear una amenaza” indicó el funcionario europeo en un comunicado.

Este nuevo permiso tendrá una vigencia de 3 años y estará bajo la administración conjunta de la guardia europea de fronteras y europol. Esta gestión se realizará bajo estrictas condiciones de seguridad.

En el caso de contar con una visa Schengen, no será necesario contar con el ETIAS para poder ingresar a la UE.