¿Qué piensan las niñas y los niños de la pandemia de coronavirus?

México.- El desafío sin precedentes de la contingencia sanitaria a nivel mundial ha tocado a todas las personas, sin excepción, sobre todo de una manera especial a la niñez, que sin poder dimensionar el suceso, ha tenido que acatar las reglas, sin ser consultada en su sentir y pensar sobre lo que sucede a su alrededor. Con esto en mente, Debate.com.mx convocó a niñas y niños sinaloenses a un conversatorio.

Dentro de la inocencia propia de su edad, resaltó la claridad con que los pequeños han entendido las medidas sanitarias. Iliana Zamora, de 11 años, dijo que si ella pudiera hacer las reglas, pediría que fueran más estrictos con las personas que no cumplen con las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas y lavado de manos.

¿Qué opinan de lo que está pasando?

De acuerdo con Javier Quesada, investigador de la OEA y del Instituto Interamericano del Niño, de la Niña y del Adolescentes, el brote de COVID-19 irrumpió velozmente, sin dar tiempo a la adaptación activa de niños y niñas, teniendo dificultades para hacer ajustes significativos en las rutinas «desajustadas», dejando huella en su percepción de seguridad, de previsibilidad y de estructura.

Iliana, de 11 años; Anna Sophia, de 7; Sergio Nicolás, de 8; Carlos Ezekiel, de 10; y Rebeca, de 7 años, manifestaron que han escuchado que hay un virus que comenzó en China y que ha viajado hasta llegar aquí. Algunos han escuchado sobre los murciélagos o que los hospitales están llenos, pero todos ellos coinciden en la misma conclusión: tenemos que cuidarnos para estar bien.

¿Cómo han cambiado las cosas?

Carlos Armenta dijo que como este virus es muy contagioso, nos mantiene en casa para no terminar como las personas que han fallecido. Dijo que también sabe que ya no vamos a poder salir o que lo haremos muy pocas veces. Respecto a cómo se siente por la situación que describe, dijo que como no puede ir a la escuela y ahora tiene que hacer clases por videollamada, a él le gustó un poco más que las clases presenciales, porque a veces hacía trampa y podía jugar en línea [pero no le digan a su mamá].

Sergio Nicolás Arellano expresó que él espera que haya una vacuna pronto y que esta enfermedad se acabe, aunque sabe que no será pronto, pero dijo que ojalá todos podamos salir bien.

Por su parte, Iliana Zamora Manjarrez dijo que ella ha escuchado que estamos en cuarentena y que todo comenzó por el COVID-19, «entonces a todos nos pidieron quedarnos en casa para no contagiarnos y no poder contagiar a otras personas».

Anna Sophia Curiel Quintero tiene 7 años y dijo que desde hace unos meses empezó un virus en China, que fue de estados a países, y después cuando llegó a Los Mochis les dijeron que debían quedarse en casa, e inició la cuarentena, entonces la maestra les dejaba clases por WhatsApp.

¿Qué es lo que más extrañan de la escuela?

La Unesco ha señalado que los ministerios de educación de todo el mundo, con el propósito de prevenir la propagación del nuevo coronavirus y mitigar su impacto, tomaron la decisión de cerrar masivamente las instituciones educativas. A raíz de esto, más de 1200 millones de estudiantes vieron interrumpidos o afectados sus procesos de aprendizaje.

El reconocido psicopedagogo italiano Francesco Tonucci afirmó en un seminario web apenas hace una semana que durante la contingencia sanitaria que ha golpeado al planeta han sido tomadas en cuenta voces especializadas en salud, en psicología y en tecnología, como era de esperarse; pero en ningún momento han sido consultados los niños sobre su papel en esta situación inédita y lo que quisieran en cuanto a su educación.

Los invitados al conversatorio compartieron que, en efecto, echan de menos ir a la escuela. Sergio Nicolás dijo que extraña los trabajos de la escuela porque le gustaban mucho, especialmente los de matemáticas, y sobre todo extraña jugar en la hora del recreo con sus amigos y seguir aprendiendo más cosas.

Carlos ha extrañado mucho a sus amigos, el recreo y los exámenes, aunque dijo que la escuela virtual sí le gusta porque como hay chat privado por ahí puede comunicarse con sus amigos. Iliana extraña convivir con sus amigos, ya que dijo que no es lo mismo tener clases virtuales que estar en la escuela.

Para Iliana, este año era la culminación de sus estudios de primaria, y la graduación tuvieron que posponerla, lo que la hace sentirse un poco triste porque no es algo que suceda cada año, y es la culminación de un ciclo. Por su parte, Rebeca, de 7 años, dijo que lo que más extraña de ir a la escuela es a su maestra y a sus amigos. También comenta que quisiera saber si ya hay mangos en el árbol que está en su colegio. Anna Sophia lo que más extraña es a su maestra, a sus amigos y el recreo.

Los cambios y el regreso a la escuela

Los niños y las niñas coincidieron en la visión de que el regreso a clases debe ser seguro, debido a la importancia que el espacio escolar representa para ellos, y están dispuestos a los cambios que trae consigo la nueva normalidad.

Sergio Nicolás platicó en el conversatorio que él piensa que va a haber cambios cuando pueda ir a la escuela, que las mesas van a estar separadas, que habrá lavado de manos constantemente o traer cubrebocas y otras cosas para evitar el contagio.

En el regreso a la escuela, Carlos piensa que van a cambiar muchas cosas porque va a continuar el COVID-19, aunque dice que era más divertido por computadora. Dijo que no se ha imaginado cómo será el recreo en la nueva normalidad. Iliana consideró que cuando pueda retornar a clases presenciales, en el recreo tal vez se queden en el salón o los tengan que dividir. Dijo que le gustan más las clases en su salón porque siente que ahí la maestra se puede expresar mejor, y ella le puede entender mejor. Su materia favorita es Ciencias Naturales.

Rebeca piensa que cuando suceda el regreso a la escuela va a haber cambios. Dijo que le gustaban más las clases estando en su salón, y su materia favorita es Matemáticas. Anna Sophia se imagina que cuando regresen a la escuela habrá cambios porque van a usar cubrebocas y estar de poquitos en poquitos para mantener la sana distancia. A ella le gustan más las clases en su salón, y su materia favorita es Matemáticas y Conocimiento del Medio, porque dice que ahí dibujan.

La resiliencia infantil

Cuando se habla de resiliencia infantil, se trata de la capacidad de los niños de sobreponerse a situaciones traumáticas durante sus primeros años de vida y desarrollar elementos positivos a partir de esas experiencias. La Academia Americana de Pediatría señala que los niños confían en sus padres como fuente de seguridad, tanto física como emocional. Recomiendan tranquilizar a sus hijos y decirles que cuentan con ellos para ayudarlos y que unidos podrán superar la situación.

Puede ver este conversatorio a través de Facebook en el siguiente enlace:

Adultocentrismo

Hace referencia a la existencia de un tipo de hegemonía, una relación social asimétrica entre las personas adultas, que ostentan el poder y son el modelo de referencia para la visión del mundo, y otras personas, generalmente niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores.

Derechos

El reconocimiento y la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia es un fenómeno propio del siglo XX, donde el hecho trascendental ha sido la aprobación de la Convención sobre losDerechos del Niño.

Recomendaciones para los padres

De acuerdo con la asociación Healthy Children, de la Academia Americana de Pediatría, el miedo, la incertidumbre y el encierro en casa para disminuir la propagación del COVID-19 pueden hacer que sea difícil para las familias mantener un estado de calma. Pero es importante ayudar a los niños a sentirse seguros, mantener rutinas saludables, controlar su comportamiento y fomentar la resiliencia.

Además de mantener a los niños y niñas físicamente seguros durante la pandemia, también es importante cuidar su salud emocional frente a este tipo de adversidades, ya que corren el riesgo de desarrollar problemas significativos de salud mental, incluidos el estrés, la ansiedad y la depresión, relacionados con el trauma. La inestabilidad económica es un riesgo especialmente alto para los trastornos emocionales.