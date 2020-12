¡Que siempre no! Protección Civil desmiente a CFE sobre el incendio previo al apagón

Tamaulipas.- La tarde de este martes, Protección Civil de Tamaulipas afirmó que es falso que el oficio que fue presentado esta tarde por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como prueba de que un incendio generó el apagón que afectó miles de viviendas el lunes 28 de diciembre.

Fue Pedro Granados, coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, quien dijo que el comunicado era una versión apócrifa mostrada por funcionarios de la CFE, y que su firma no correspondía a la real de Emmanuel González Márquez, no tiene sellos y el número de folio no es real.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunado al documento, se hizo una narrativa de hechos que no existía en el texto que mostró CFE y en él se afirma que a las 3 de la tarde del 28 de diciembre de 2020 que fue reportado un incendio en pastizales a la orilla de la carretera federal 85 Victoria-Monterrey, pero esto no ocurrió.

Declaraciones posteriores dan cuenta de que a las 5 de la tarde fue cuando “recibimos un audio de una persona de bomberos del municipio de Ciudad Victoria que dijo que una persona de CFE reportaba un incendio en la zona de El Barretal”.

CFE desconoció el oficio preliminar sobre el apagón ocurrido en la CFE. Twitter

Granados afirmó: “No fue requerido el servicio (de Protección Civil) porque de alguna forma ellos lo estaban resolviendo, incluso no participamos en ese incendio. Se nos hace raro que se nos involucre con un supuesto oficio donde hacen toda una narrativa con otros horarios… no se apega a la realidad habla de unidades que no son, no trae sellos, la firma no es…”.

Tampoco se tiene registro en el C4 de que alguien haya llamado al 911 para reportar ese incendio que fue teóricamente a medio día y que provocó el problema de la transmisión eléctrica.

Otra falsedad, aseguran, es que a las 3:20 de la tarde salió la unidad número 01 para verificar el reporte, porque “el acuario uno, es una unidad que está descompuesta, tiene mucho tiempo descompuesta, hay muchas inconsistencias en ese oficio”.

Resolución de la CFE sobre el apagón. Twitter

La tarde de este martes, la Comisión Federal de Electricidad informó que el desbalance que provocó el apagón que afectó el lunes pasado a 10.3 millones de personas en diferentes estados del país fue originado por un incendio "importante" en un pastizal de 30 hectáreas en Padilla, Tamaulipas.

El director de la CFE, Manuel Bartlett, respaldó la versión del incendio.