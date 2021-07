¡Qué susto! Vuelca autobús de pasajeros en Michoacán, deja por lo menos 10 heridos

Morelia, Michoacán.- Diez lesionados resultaron de la volcadura de un autobús de pasajeros en la ciudad de Morelia, Michoacán sobre la carretera Salamanca, informaron fuentes policiales y de rescate, indicando que también estuvo involucrado un auto compacto.

Trascendió que un camión de pasajeros chocó la tarde del sábado contra un auto compacto y ambos terminaron volcados en una cuneta sobre la avenida Morelos Norte, mejor conocida como carretera Salamanca de esa capital.

Al lugar auxiliaron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Deltas, de AMRU y de Protección Civil Tarímbaro, mismos que atendieron a los pacientes y los canalizaron a un hospital para su valoración médica.

Los uniformados abanderaron el incidente para evitar algún choque. Se apreció que el vehículo siniestrado es de los llamados Conurbados, color verde pistache y número económico 146.

La otra unidad afectada es un coche tipo sedan, color blanco. Los agentes de vialidad efectuaron el peritaje respectivo para determinar responsabilidades.

