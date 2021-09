‘Queríamos encontrarla, hasta que pasó lo más doloroso’, a un año del feminicidio de Jessica González

Morelia, Michoacán.- ‘Encontrarla con vida siempre fue el objetivo, hasta que sucedió lo más doloroso que hemos pasado mi familia y yo; encontramos el cuerpo de mi hermana, cinco días después de su desaparición’.

A un año de la desaparición de Jessica González Villaseñor en la ciudad de Morelia, Michoacán, su familia no perdona, ni olvida el suceso que les arrebató a la maestra y les cambiaría la vida por completo.

Cristo González Villaseñor, hermano de la joven, compartió para Debate lo duro que ha sido el primer año sin Jessica, aunado a los procesos legales que aún no concretan la responsabilidad del presunto feminicida.

Fue el 21 de septiembre del año 2020, cuando Jessica González no volvió a casa, luego de avisar que tomaría un café con una amiga.

Días de angustia y movilización, vivieron sus familiares en compañía de colectivos feministas y la ciudadanía en general, que exigían a las autoridades la presentación con vida de Jessica González.

Diego Urik ‘N’, fue el nombre fue el nombre de la persona que señalaban como presunto responsable de la desaparición de la joven.

Días posteriores, el cuerpo son vida de Jessica González fue encontrado en uno de los fraccionamientos de la ciudad de Morelia.

‘Es cuando ya empieza el dolor más grande que como familia podemos experimentar; el viernes 25 de septiembre encontramos el cuerpo de mi hermana: violentado, golpeado, en condiciones en que ninguna mujer merece estar y que le quiten la vida’.

‘Para ese momento, ya teníamos el nombre de un presunto culpable, que, hasta el momento, sigue siendo un presunto feminicida”, lamentó Cristo Villaseñor.

El 30 de septiembre, de ese mismo año, Diego Urik ‘N’, fue detenido por el presunto asesinato de la maestra Jessica González.

‘Este presunto feminicida es una persona completamente deshumanizada; le quitó la vida a mi hermana con más de 30 golpes sin piedad. La violó, la secuestró y se la llevó’.

Al día de hoy, el proceso jurídico se encuentra detenido por dos amparos federales interpuestos por el acusado. Lo que Cristo consideró una injusticia, pues aseguró que la propia ley ha protegido al presunto culpable más que a su familia.

‘Es como un apartida de ajedrez en la que ves que vas a perder porque los únicos derechos que se han protegido han sido son los de él y no los de nosotros. Todavía hay muchas cartas en las que él puede acceder, y que están establecidas en la ley, para que él salga libre e impune de toda esta situación’, aseguró.

Sin embargo, Cristo Villaseñor aseveró no quitar el dedo del renglón y no descansar ni él ni su familia hasta que las autoridades competentes sentencien a Diego con la pena máxima por el presunto feminicidio de Jessica, aunque los todos los años no alcancen para devolverle a su hermana.

‘Ninguna sentencia nos devolverá a mi hermana, pero el hecho de saber que va estar preso o que va a tener una pena máxima, que es lo que exigimos, tal vez con eso podamos vivir más tranquilos…’

A un año de la desaparición de la maestra Jessica González, su familia colocó diferentes mantas con el rostro de la joven con leyendas como ‘No olvidamos que hace un año, me violaste, me golpeaste, me humillaste y me mataste’.

Lee más: Morelia: regresan de trabajar y hallan sus casas calcinadas

Fiscalía del Estado, Casa y Pala de Gobierno, fueron algunos de los edificios donde los familiares exigieron a las diferentes dependencias justicia por el caso Jessica. Sin embargo, elementos policiacos retiraron las mantas, sin explicación alguna.