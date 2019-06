México.- Quién es Alejandrina Guzmán Salazar, quizás alguna vez te has echo esta pregunta, ella como parte de su vida es que es hija de unos de los narcotraficantes más poderosos del mundo, Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" y de María Alejandrina Salazar Hernández.

Alejandrina Guzmán ha realizado diversas declaraciones dirigidas a los medios de comunicación, púbico en general e incluso al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Cómo fue la niñez de Alejandrina Guzmán Salazar?. A Alejandrina Guzmán, hija del Chapo Guzmán, le llegó muy fuerte la nostalgia y lo demostró al compartir varias fotos nunca antes vista junto a su padre, ahora preso en Nueva York.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Además de las fotos, Alejandrina Guzmán compartió un video con unas emotivas palabras para su padre el Chapo Guzmán, en su cumpleaños, el pasado 4 de abril.

“Hoy te dedico mi proyecto. Hoy festejo tu cumpleaños volviéndote inmortal”, expresó Alejandrina Guzmán, de 37 años.

En ellas revela como fue su niñez junto al capo, nacido en Badiraguato, Sinaloa.

El Chapo se encuentra en una prisión de EU . Foto EFE

En una de las imágenes que eran desconocidas hasta hoy, aparece ella y su hermano de niños, junto al Chapo, mientras estaban de vacaciones en alguna playa.

Ambos sostienen unos globos de colores en forma de conejos.

Fueron tomadas en 1989, cuando el capo comenzaba dentro del cartel de Sinaloa.

La niña con el traje de baño naranja es Alejandrina Guzmán. Joaquín Guzmán Loera usa unos "pantaloncillos" cortos y una playera blanca.

En ese recuerdo, Alejandrina cuenta como su papá le enseño a nadar en bicicleta y como los festejos navideños venían acompañados de rondines de militares acechando a su familia.

Feliz cumpleaños papá ❤️ pic.twitter.com/sgEtBiUPuC — Alejandrina Guzmán Salazar (@AlejandrinaGuz) April 4, 2019

Ha sido blanco de ataques e insultos

El pasado 8 de febrero EL DEBATE publicó que Alejandrina Guzmán Salazar, hija del Chapo, publicó un fuerte mensaje en redes sociales a través de un comunicado que ella misma compartió en la página oficial de la marca de ropa que lanzará con el nombre de su padre.

De acuerdo al comunicado publicado en Twitter, la hija del Chapo denunció que toda la vida ha sido víctima de insultos y ataques simplemente por llevar el apellido de uno de los presuntos narcos más buscados del mundo.

“Toda mi vida he recibido ataques e insultos por algo que no decidí vivir. Una vez más me veo juzgada y limitada en mi derecho de expresión y de libre ejercicio de mi profesión”

En el anuncio, Alejandrina informó que sin motivo y por segunda vez, Facebook e Instagram hackeo y cerro las cuentas de su marca de ropa, así como las de su equipo de trabajo.

ATENCIÓN A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los invito a leer este comunicado de prensa, lo pueden encontrar en el siguiente link https://t.co/55vjfZTwbl — Alejandrina Guzmán Salazar (@AlejandrinaGuz) February 8, 2019

El día en que Alejandrina Guzmán le mandó un mensaje a AMLO

A finales de febrero Andrés Manuel López Obrador señaló que ayudará a la mamá del Chapo Guzmán, así como a dos hermanas para que soliciten la visa humanitaria y puedan ir a visitarlo a Estados Unidos.

Luego de las declaraciones del Presidente de México, Alejandrina Guzmán, hija del Chapo, le mando un mensaje a AMLO a través de su cuenta oficial de Instagram.

Cabe destacar que la ayuda que prometió el mandatario para la mamá del Chapo, Maria Consuelo Loera y sus dos hijas, Armida y Bernarda Guzmán Loera se debió a que doña Consuelo le mandó una carta al presidente donde le hizo la petición de las visas.

En tanto, Alejandrina Guzmán le mostró todo el agradecimiento a López Obrador por medio de una publicación en redes sociales.

"Me siento muy feliz y totalmente agradecida con nuestro Sr. Presidente, por el apoyo otorgado a Nana Consuelo con respecto de las visas humanitarias..."

"Me resulta muy conmovedor pensar en la posibilidad que existe de que mi Papá y Nana Consuelo podrían estár frente a frente"