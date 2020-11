Quien es Claudia Casas, la regidora de Tijuana que fue criticada por su disfraz de Halloween

Baja California.- Como cada año, Halloween esta lleno de sorpresas, sobre todo por esos disfraces que solo generan polémica, eso fue justo lo que le pasó a Claudia Casas, funcionaria pública de la ciudad de Tijuana, que fue criticada por vestirse de supuesta "sicaria". Como era de esperarse generó gran cantidad de reacciones y comentarios negativos por miles de usuarios, quienes reprobaron el hecho de que promoviera la violencia, pero, ¿quién es verdaderamente la persona detrás del disfraz?.

Además de ser esposa y madre, Claudia Casas, se desempeña como regidora del XXXIII Ayuntamiento de Tijuana, cuenta con estudios en Ciencias de la Comunicación y antes de entrar a la política trabajó como conductora en televisión y actriz en varias cintas mexicanas bajo un concepto llamado narcopelículas, debido a que en ellas se tratan temas relacionados con el narcotráfico.

La funcionaria está casada con el empresario y productor Óscar López, quien ha conseguido ser reconocido como uno de los productores de "videohomes" mas exitosos de todo México. Las videohomes, son películas que van directamente del rodaje a la distribución. Algunos ejemplos de estos proyectos podrían ser las cintas que popularizaron tanto a los hermanos Almada y hoy en día al cantante mexicano, "El Komander".

Oscar por su parte, salió en defensa de su esposa e hija luego de ser criticados en redes sociales por su disfraz de Halloween, argumentando que desde hace varios años Claudia ha recibido todo tipo de ataques, asimismo, explicó que cada año buscan un tema en particular para elegir sus disfraces y este no fue la excepción. Incluso en otra publicación apareció vestido del personaje de Marvel, Spiderman, y aprovechó para bromear sobre la infinidad de criticas de las que han sido blanco en los últimos días, las cuales sugieren que la familia se vistió de "sicarios" y por tanto promueven la violencia.

Amigos y medios de comunicación, esta es una foto de Halloween también, estoy VESTIDO de ¡Spiderman!. No estoy a favor de las arañas, y MUY importante, NO, repito, ¡NO SOY Spiderman!. En serio NO SOY SPIDERMAN" escribió con sarcasmo el productor.

Quien es Claudia Casas, la regidora de Tijuana que fue criticada por su disfraz de Halloween/ Facebook

Cabe señalar que no es la primera vez que Claudia Casas se ve envuelta en alguna polémica, en 2013 fue candidata por el partido Movimiento Ciudadano en las elecciones locales, obteniendo el triunfo, no obstante, debido a ciertas irregularidades en su campaña perdió la diputación. Años más tarde, fue candidata a diputada federal por el Partido Encuentro Social.

Sobre las recientes fotografías que la convirtieron en tendencia en redes sociales no ha dado ningún tipo de declaración. Sin embargo, es importante mencionar que gran cantidad de usuarios se han manifestado en su defensa, argumentando que el disfraz corresponde a la película estadounidense de "The Purge" y no "sicarios" como muchos lo piensan. Aun así, otros internautas resaltaron más el hecho de que al ser una funcionaria pública no debería promover la violencia ni el uso de armas.

The Purge, es una franquicia de películas, cuya temática se centra en un mundo post apocalíptico donde las personas tienen la libertad de cometer cualquier tipo de crimen durante 12 horas.

Los hechos

La regidora, Claudia Casas, se disfrazó de un personaje de “The Purge” con motivo de Halloween y causó polémica por posar con armas de juguetes en compañía de menores de edad. Incluso, algunos usuarios de las redes sociales señalaron que la regidora se caracterizó de sicaria.

El outfit de la regidora causó revuelo en Internet debido a que Tijuana es considerada una de las ciudades fronterizas con mayor registro de los homicidios en México; Asimismo, Baja California, encabeza la lista de estados con mayor número de asesinatos per capital (por persona), según reportes del Gobierno Federal.

En las imágenes publicadas en Facebook se puede ver a Casas junto a otros miembros de su familia, quienes vestían con playeras blancas salpicaras de pintura roja, en lo que simula sangre, y algunos de ellos partan armas de grueso calibre falsas, en alusión a grupos criminales. En el fondo se puede ver una pared rayada con las palabras “Make Mexico Purge Again 2020”, en color rojo. En algunas de las fotos, la regidora aparece en compañía de menores de edad.