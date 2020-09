Quién fue Carmen Caramelo que fue asesinada en Zacatecas

Ciudad de México.-El jueves 24 de septiembre se cometió otro feminicidio en el país y se sumó el caso de una mujer muy conocida en el "mundo cholero", se trata de la activista Carmen Vázquez que era muy popular en estos grupos de jóvenes con el apodo de "Carmen Caramelo", quien fue asesinada a balazos cuando salía de su casa ubicada en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

"La Caramelo" como la llamaban sus familiares y amigos había participado en documentales y se le recuerda en particular el titulado "Mi mundo cholero", en el cual narraba sus vivencias y mencionaba que su vida transcurría sin problemas, porque ella no se metía con nadie y ayudaba a las personas de apoyo en momentos difíciles, como lo hacía la organización que pertenecía como integrantes del Old School Car Club.

En vida se dedicó a la lucha contra el consumo de drogas, así como trabajo en contra de la violencia dentro de las pandillas, también era una mujer que acompañaba a adultos y jóvenes en su proceso de rehabilitación.

Carmen Caramelo decía: "Nada más somos un grupo de personas que se junta. No nos metemos en problemas, no andamos en otros lados ni con otra gente. Entre nosotros mismos nos damos consejos”.

Entre los consejos que daba era que las personas que querían seguir su estilo de vida lo podían hacer, pero insistía que no usarán las drogas.

La activista Carmen Caramelo era conocida por su look del mundo "cholo" de México. | Facebook

"La Caramelo" era conocida por su look que en todo México se le conoce como "cholo", porque a pesar de que era una mujer bella, ella tenía abundantes tatuajes en la cara, cuello y en general en todo el cuerpo, que para algunos no era de su agrado y que la juzgaban por su apariencia, pero que en realidad en una alma que ayudaba al próximo en su lucha contra el consumo de las drogas.

La vida de "La Caramelo" era única y poco común, porque mostraba un estilo callejero por vestirse con ropa estilo "cholo" y los tatuajes que mostraba. En particular era una mujer muy humana y que con su vida no dañaba a nadie, cuentan sus amigos y seguidores en redes sociales.

Carmen Caramelo, conocida como la mujer zacatecana "chola", que inspiró muchos documentales de este estilo de vida. | Facebook

Sus ideales siempre van a permanecer presentes en su club y amigos de la comunidad "chola" de Zacatecas, porque fue una activista que defendió la libertad y tenía la confianza de las personas si se podían rehabilitar de las drogas.

Varios colectivos feministas y usuarios de las redes sociales se encuentran indignados por la muerte de Carmen Caramelo y piden a las autoridades de Zacatecas que esclarezcan el feminicidio de la mujer, porque no se tienen indicios de por qué la asesinaron y tampoco de los responsables de esta feminicidio. En el lugar del crimen se encontraron 15 casquillos.

Los grupos de feministas piden justicia para "Carmen Caramelo", la mujer zacatecana "chola" que fue asesinada y que se cree que el motivo del crimen es la ayuda que realizaba a evitar caer en las drogas y en el peligro de vendedores de la misma. Descanse en paz.