¿Quién los protege?, menores violentados y discriminados

Algunos son lesionados, corrompidos, raptados o presas de tráfico para explotación laboral o sexual, otros, en una cruda realidad, son asesinados. Se trata de los niños, niñas y adolescentes, más de 40 millones en México que en su caminar a la adultez deben sobrevivir a la impunidad, la violencia y la desigualdad.

«De cada 100 carpetas de investigación donde los niños son víctimas de un hecho delictivo, al menos una alcanza algún tipo de sentencia condenatoria, hay impunidad total», destacó en entrevista para EL DEBATE, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, una coalición de 75 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrolla programas a favor de los menores en situaciones de vulnerabilidad.

El organismo mantiene un registro interactivo de los delitos cometidos a menores de 0 a 17 años en el país, —del 2015 al 31 de marzo del 2019— con base en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los resultados son desalentadores.

El mayor delito cometido hacia los menores en todo México son las lesiones dolosas, con 40 mil 978 casos. Mientras que en Sinaloa la cifra se estima en 663 registros, siendo también el delito con más víctimas de este rango de edad: 361 hombres y 302 mujeres.

Los menores de Sinaloa

En dicha medición, la Red por los Derechos de la Infancia en México destaca que Sinaloa ocupa el segundo lugar a nivel nacional en rapto a menores con perspectiva de género. Antes, se halla Nuevo León y después Sonora. Las cifras especifican que de 2015 a enero del 2018 se registraron 144 casos, de los cuales 142 corresponden a mujeres —un 98.6 por ciento— y dos, a hombres.

Es importante precisar que en dicho delito —en los años 2015, 2016 y 2017— las cifras fueron las más altas, de hasta siete y nueve casos por mes, mientras que en 2018 se registraron cinco casos hasta enero.

En el mismo año el Congreso del Estado de Sinaloa derogó el rapto como delito, que significa la retención de una persona a la fuerza o con engaños para fines sexuales. Por ahora, legalmente el delito se tipifica como privación de la libertad, según la Fiscalía estatal.

Para el panorama general en Sinaloa, el estudio estima que —de 2015 a marzo del 2019— en cuanto a homicidios dolosos la cifra fue de 119 casos, donde solo dos corresponden a mujeres y 117 a menores hombres.

De acuerdo con los datos, el mayor número de casos ocurrieron del 2015 al 2017 con hasta seis reportes por mes. Esto mientras que en 2018 y 2019 se tiene el registro de un descenso notable a tres reportes por mes como máximo.

La corrupción, el tráfico y la trata de menores también mantuvieron altas cifras en el estado. De 2015 al 2019 la corrupción de menores registró 247 casos: 189 fueron mujeres, y 58, hombres.

La cifra más alarmante en la medición es reciente. Se registró en marzo del 2019 con 26 casos. En los años anteriores, la mayor incidencia se contabilizó en 2015 y 2016, con 13 y 14 reportes, respectivamente.

La trata de personas y el tráfico de menores mantienen un registro de reducción desde 2017. Sobre trata de personas, el sistema registró 28 casos en todo el estado, 21 mujeres y 7 hombres.

La mayoría de los casos ocurrieron en 2015 y 2016, con hasta cinco registros por mes. Del 2017 al 2019 estos han reducido a uno por mes.

El delito que ha dejado menos víctimas en las cifras de Sinaloa es el tráfico de menores. Ha registrado cuatro casos de 2015 al 2019, una mujer y tres hombres.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim (Red por los Derechos de la Infancia en México), detalló a EL DEBATE que la vulnerabilidad de los menores recae en la desigualdad económica, la violencia y la invisibilidad. Juntos —comentó— conjugan un escenario de desprotección que lleva a los menores a un estado de altísimo riesgo.

«Lo que sabemos es que no es un tema de agenda prioritario para los políticos y los tomadores de decisión», mencionó.

Asimismo, profundizó al señalar que se sigue pensando —culturalmente— que las niñas, niños y adolescentes son responsabilidad de las familias cuando, por ejemplo, el Estado tiene la responsabilidad de proveer anticonceptivos a aquellos menores de edad que han sido padres.

Pero se culpa a los padres de familia.

Señaló que dicha invisibilidad también se da en el ámbito comunitario y familiar que lleva a perpetuar y justificar que no solamente los niños no participen, sino que su opinión no sea tomada en cuenta. Un patrón social que —aseguró— se repite «estos que fueron niños y fueron maltratados van a ser adultos y repetirán ese esquema con sus hijos».

Panorama de pobreza y violencia

El psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México indicó —respecto a la desigualdad— que ser niña, niño o adolescente en México convierte automáticamente a 22 millones de menores, 53 por ciento en pobres, de los cuales el 8.7 por ciento vive en pobreza extrema.

Lo anterior —explicó— implica que al menos una vez al día tengan dificultad para comer, dándole sentido a la cifra de 3 millones de menores que trabajan en México para ayudar a sus padres y no por gusto, sino por necesidad.

En el caso de la violencia, Juan Martín Pérez García indicó que— a partir del 2006— de los 250 mil muertos que dejó la guerra contra el narco, 16 mil corresponden a menores de 0 a 17 años.

«Tenemos actualmente una violencia armada que está generalizada en el país, cada día son asesinados 3.2 niños, niñas y adolescentes y desaparecen cuatro en total impunidad».

Al ser cuestionado sobre los principales perfiles agresores detalló que existen dos.

Paradójicamente —dijo— la mayor cantidad de hechos de violencia ocurren en los espacios de protección: las casas, las escuelas, las iglesias, la comunidad y el barrio inmediato. Cada mes —abundó— hay 1900 niños y niñas que llegan a los hospitales con lesiones. Aunque —aclaró— que no se puede asegurar que todas son producto de la violencia, sostuvo que simplemente el hecho de que un niño, niña o adolescente sea hospitalizado ya es un hecho traumático.

«La otra es la violencia que tiene que ver con el crimen organizado y la violencia sexual. Ocho de cada diez abusos ocurren al interior de las casas, con alguien conocido. Y como son en espacios de vínculos de poder, casi todos quedan en impunidad».

Sobre los casos de rapto y desaparición —comentó— que a nivel nacional tienen registrado patrones tanto de las víctimas como de los victimarios. Expuso que desde hace cuatro años han visto que existe una desaparición particular en mujeres de 15 a 17 años, mientras que en el caso de los hombres ocurre entre los 22 y 23. Lo anterior —dijo— lo han atribuido al crimen organizado.

«Hay muchos modos que hemos observado, como el ‘levantamiento’ o el secuestro en la vía pública, engaños de trabajos de mejores condiciones».

El tema de fondo —precisó— sigue siendo la impunidad, ya que la ley de desapariciones ha establecido que en casos de menores de edad, la denuncia sobre desapariciones o raptos se debe de activar de inmediato y no a las 48 o 72 horas como se sigue haciendo en algunos estados, según expuso.

La violación de derechos del Estado

El defensor de derechos humanos —especialmente de derechos de la infancia y poblaciones callejeras— externó que legalmente también ocurren violaciones a los derechos humanos de los menores, esto en referencia a la cancelación de las guarderías infantiles.

Comentó que la Red por los Derechos de la Infancia en México se manifestó desde un inicio en contra de la cancelación de las guarderías, calificando el acto como discriminatorio y violatorio a la Constitución mexicana.

Explicó que el recorte presupuestal de cuatro mil a dos mil millones de pesos es una grave violación al derecho de los pequeños, que deja desprotegidos a más de 300 mil niños de 0 a 5 años.

«Es una violación a la ley porque el Presupuesto de Egresos de la Federación estaba mandatado y programado para el programa que cambiaron, que se llamaba Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras y lo cambiaron a un programa que se llama Apoyo a Hijos de Madres Trabajadoras, dando el dinero de manera directa, quitan-do el derecho a la protección».

Sobre ello añadió que en el formato original, los menores estaban con personal preparado, que por 13 años habían manifestado la protección temprana mientras la madre o el padre trabajaban; sin embargo, —expresó— que la nueva modalidad de dar el dinero directamente está representando que la gente —en el ánimo de supervivencia— use el dinero para comer.

Por ahora, esas familias no tienen quién le cuide a sus hijos, lo que podría traducirse en poco tiempo en accidentes caseros, violencia sexual y maltrato, porque al no tener los niñas, niños y adolescentes un espacio de contención se vuelven inquietos, juegan, tiran, rompen, lo que termina en maltrato.

«Lamentablemente se ha convertido en un capricho político del presidente o de la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, pero están pisando los derechos de los niños y niñas que ahora mismo siguen sin una alternativa real de protección», finalizó

El mapa interactivo completo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, se puede consultar en el siguiente enlace: https://tabsoft.co/2YP21ly.

Unicef: Prohibición del matrimonio infantil en México

En marzo del 2019, el Senado de la República aprobó por unanimidad de votos el dictamen para reformar diversos artículos del Código Civil Federal a fin de establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio y, con ello, prohibir el matrimonio infantil.

«El matrimonio y las uniones tempranas despojan a las niñas y adolescentes de su infancia», señaló Christian Skoog, representante de Unicef en México. «Son una práctica nociva y una forma de violencia que vulnera sus derechos y les afecta en su salud, educación, integridad e incrementa la discriminación y la violencia contra ellas».

Asimismo, la organización precisó que en México, la falta de acceso a la educación y la igualdad de oportunidades es una de las principales causas del matrimonio infantil.

En el 2015, por ejemplo, dos de cada cuatro mujeres menores de 15 años que contrajeron matrimonio contaban únicamente con educación primaria.

Senado: Códigos penales en materia de violencia sexual

La senadora Josefina Vázquez Mota calificó como grave y frecuente la ocurrencia del abuso sexual infantil en el país, al citar los datos del informe «Percepción del abuso sexual en México», de la asociación no gubernamental Guardianes, que indican que el 80 por ciento de estos agresores son familiares directos.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado, que encabezó el Foro «Datos alarmantes sobre el abuso sexual infantil en México», en el auditorio del Senado de la República, lamentó que no existan datos concretos sobre las agresiones.

Una de las razones —dijo— es que cada estado tiene su código penal y resulta muy complejo conocer la incidencia real del delito, desde el punto de vista jurídico penal.