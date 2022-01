“Quiero saber quién fue y porqué”: esposa de Homero Gómez exige justicia en aniversario luctuoso

Ocampo, Michoacán.- A dos años de la muerte de Homero Gómez, su esposa Rebeca Valencia González, hace un llamado a las autoridades de Michoacán a continuar con las investigaciones y se haga de una vez justicia por el presunto asesinato del activista.

El defensor de los boques en Michoacán y la Mariposa Monarca, Homero Gómez, fue hallado muerto 15 días después de su desaparición el 14 de enero de 2020, en el municipio de Ocampo.

Fue el 29 de enero de ese mismo año que la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó haber encontrado su cuerpo dentro de un pozo, cerca de la localidad El Soldado, lugar donde fue visto por última vez. Al día de hoy, las investigaciones se encuentran detenidas.

“Cuando veo una mariposa monarca es como si lo estuviera viendo a él”, comparte para Debate Rebeca Valencia, esposa del activista michoacano.

Con una clara nostalgia por el defensor de la Mariposa Monarca, Rebeca cuenta que su esposo siempre fue un defensor del bosque y de un velar incansable por el bienestar de su lugar de origen, el Ejido El Rosario, perteneciente al municipio de Ocampo.

Es así que, ante la devastación ilegal de los bosques de la zona, Gómez quiso poner un alto, acción que, se sospecha, pudo ocasionar su muerte

“Él se opuso mucho a la tala clandestina, cada que veía que estaban talando árboles, él sí denunciaba y cómo que le fueron agarrando coraje”, comparte Rebeca.

“Fue armando grupos de ejidatarios para que fueran a cuidar el bosque todas las noches porque era cuando más se metían los talamontes a tirar los árboles. Yo siempre le decía, ‘ay, Homero, es que yo tengo miedo por ti porque has hecho cosas que tal vez a la gente no le parezca bien. Tal vez a una la tengas contenta, pero no a toda”.

A dos años de su desaparición, Rebeca mantiene el recuerdo vivo de la última vez que vio a su esposo: “ese día el salió de la casa temprano (…) ese día era cierre de feria en Ocampo. -quiero que te alistes porque nos vamos a la feria-, dijo. Mi sorpresa que ya no regresó, ya no lo volví a ver”.

"Esta Fiscalía fue notificada sobre la localización de un cuerpo sin vida en una olla de agua artesanal para uso agrícola ubicada en un predio contiguo al sitio donde fue visto por última vez. La primera inspección externa al cuerpo, con un tiempo de muerte de 2 a 3 semanas, no se observan lesiones al exterior, presenta cianosis facial y unguial, características propias de una asfixia por sumersión", explicó en su momento el fiscal Adrián López Solís.

Con respecto a las investigaciones que se emprendieron por las autoridades, Rebeca comenta que por ahora se encuentran detenidas debido al posible involucramiento de personajes políticos que fueron descubiertos.

“Había una investigación abierta, ahorita creo que ya no, ya no hay un seguimiento. Las investigaciones paparon. A mí nunca me dieron porqué. Hasta donde sé, la investigación se detuvo porque fueron saliendo políticos grandes, poderosos”, dice Rebeca mientras se toma la manga larga de su blusa en señal de temor.

Sin embargo, no titubea en señalar el caso de su esposo Homero Gómez como uno más de la impunidad que viven cientos de activistas asesinados.

“No es justo que tantos activistas hayan sido asesinados y que no hayan hecho nada. Sí me gustaría decirle a Fiscal que le diera seguimiento al caso porque yo quiero saber quién fue y porqué…”, finaliza.