Rayuelas poderosas para recordar a las niñas que ellas también tienen derecho a soñar y decidir

“Empezamos con un merezco respeto, merezco amor y llegamos a soy valiente, soy capaz, y de ahí a soy niña, no madre". Deseamos llegar a los espacios donde las niñas son vistas por la familia y las propias niñas como tener su destino en la maternidad, supongo que alguna madre que fue joven podrá entender el mensaje y no querrá ver a su hija siendo madre de niña”, continuó explicando la activista

El mensaje más fundamental de la rayuela se deja para el final, en donde se colocaría el número 10, ellas han puesto mensajes como “ Soy niña, no madre ”, e “ Infancias Poderosas ”, porque desean que desde pequeñas las niñas sepan que tienen el derecho a decidir sobre su futuro, para que no se les obligue a tener embarazos infantiles o adolescentes .

" Merezco amor " y " Merezco Respeto ", también se encuentran como parte de las enseñanzas que se han plasmado, Sinvergüenzas les muestran a las infancias el valor que tienen como personas, recordándoles que el amor y el respeto no es únicamente cosas de grande s, y en particular a las niñas y adolescentes las bases de una relación.

«A través de las rayuelas se promueva la idea de que las niñas, son niñas y no son madres, la idea es que con esto tanto las niñas como los niños, adolescentes, hombres y mujeres puedan ver esto y vayamos interiorizando, que las niñas tienen derechos y no son objetos de reproducción, como se ha impuesto con el rol de género», continuó explicando la integrante de Sinvergüenzas.

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.