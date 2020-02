'Reactivan' Paseo Alcalde en GDL

Guadalajara.-Acróbatas, malabaristas, bailarines, músicos y cantantes activaron esta noche el Paseo Alcalde, ante la presencia del Gobernador Enrique Alfaro.

El Mandatario recorrió el paseo desde el Templo de Aranzazú hasta El Santuario, y en una parada que hizo en Plaza Guadalajara se dirigió a los comerciantes del Centro tapatío, que desde 2014 han padecido las obras de construcción de la Línea 3 del Tren Ligero.

"Hemos aguantado las críticas, los problemas, que se han generado por esta obra, yo quiero hoy expresarle a los comerciantes del Centro, a quienes han aguantado los efectos de tener cerrada durante tanto tiempo la principal avenida de la Ciudad, que estamos ya viendo la luz al final del túnel, que después de los días tristes vienen los mejores tiempos del Centro de la Ciudad, que el corazón de Guadalajara va a recuperar su grandeza".

Aunque aceptó que todavía hay "algunos detalles" por arreglar en las próximas semanas, insistió en que el objetivo es que la avenida tenga vida y actividades a lo largo del año, para que se reactive el comercio.

"Después de tantos años, de una historia tan complicada, de una obra que inicialmente se pensó como una obra de transporte público, que espero y confío que estará lista muy pronto, lo que puedo decir es que la parte que nos tocó a nosotros, lo que va arriba del tren, es hoy sin duda la obra, de las muchas que me ha tocado encabezar en las responsabilidades que he tenido, esta es la que más orgulloso me hace sentir", dijo Alfaro ante cientos de personas reunidas en la céntrica plaza.

Acompañado por el Alcalde tapatío, Ismael del Toro, el Gobernador visitó las instalaciones y el montaje de la cuarta edición de GDLuz, que empieza mañana y seguirá hasta el 15 de febrero, sobre Paseo Alcalde, hasta El Santuario.

En Plaza Liberación vio un adelanto del espectáculo de luces, música y pirotecnia que formará parte de este festival inspirado en el juego de luces, mientras que en El Santuario acudió al encendido de la estatura de Fray Antonio Alcalde.