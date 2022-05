Realizan SRE y PNUD consulta sobre urbanismo y medio ambiente en México

México.- Las voces de más de 50 mujeres representantes de diversos sectores del gobierno, sociedad civil, pueblos originarios y academia del estado de Chiapas serán los insumos para construir los posicionamientos del Gobierno de México en el Foro Mundial Urbano y en Estocolmo +50.

Lo anterior, a partir de los resultados de la primera consulta “¿Qué dicen las mujeres?”, realizada por la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, y que se llevó a cabo hoy en el Centro Comunitario “La Albarrada” en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Las opiniones recabadas permitirán entender que existe un vínculo fundamental entre género, equidad social y cambio climático, y reconocer que sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible y equitativo seguirá estando fuera de nuestro alcance.

Las mujeres y las niñas sufren más el impacto de la crisis climática, ya que esta amplifica las desigualdades de género existentes y pone la vida y los medios de vida de las mujeres en peligro. En todo el mundo, las mujeres dependen más de los recursos naturales, tienen menos acceso a ellos y, a menudo, asumen una responsabilidad desproporcionada como encargadas de asegurar el suministro de comida, agua y combustible.

Este primer espacio forma parte de una serie de tres ejercicios de diálogo con mujeres de diversas regiones del país para conocer los impactos diferenciados que tanto la agenda urbana como la de cambio climático tienen sobre ellas. Estos diálogos permitirán diseñar estrategias que contengan la perspectiva de género de manera interseccional y sean integrados en los posicionamientos de México en foros multilaterales, como Estocolmo +50 y el Foro Urbano Mundial.

Las mesas de diálogo, realizadas con metodologías del Laboratorio de Aceleración y la Unidad de Género del PNUD en México, buscan rescatar la textura e individualidad de las voces de cada una de las mujeres participantes, para facilitar una transición de las experiencias y reflexiones a nivel local a un espacio de propuesta de política exterior.

En el marco del taller tuvo lugar un conversatorio en el que participaron representantes de las mujeres; la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta; la secretaria de Igualdad de Género de Chiapas, María Mandiola; y el representante residente del PNUD en México, Lorenzo Jiménez de Luis.

En su mensaje, la subsecretaria Martha Delgado resaltó que el diálogo que se lleva a cabo es un ejercicio inédito en términos de política exterior, que cuenta con el compromiso e interés del Gobierno de México y de la Cancillería para escuchar las voces de todas.

“Existe la creencia de que la política exterior es un asunto que se decide desde distintas esferas y que es exclusiva de los funcionarios especializados en temas internacionales. Nosotros creemos que no es así del todo: en la política exterior, como en todas las políticas públicas, escuchar las opiniones de la ciudadanía y en particular de las mujeres es la piedra angular de cualquier proyecto exitoso; parafraseando, ‘nunca más sin nosotras, nunca más sin la gente’”, puntualizó la subsecretaria.

En su participación, el representante del PNUD en México indicó que una política exterior feminista implica un curso de acción de un Estado que prioriza la paz, la igualdad de género, la conservación del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos en sus relaciones e interacciones con otros Estados, así como con los movimientos sociales y otros actores no estatales.

Añadió que es una política que cuenta con la participación de las organizaciones de la sociedad civil en su diseño, implementación y seguimiento. Prioriza la igualdad de género al interior de la estructura de los ministerios de Relaciones Exteriores y entre quienes toman las decisiones en política exterior, desde un enfoque de derechos.

“Como resultado, buscamos que estos diálogos contribuyan a enriquecer la política exterior feminista del Gobierno de México, al mismo tiempo que se enriquecen las reflexiones locales”, señaló Jiménez de Luis.

También expresó que, con esto, México se pone a la vanguardia en la construcción de sus posicionamientos ante foros internacionales.

“Estamos aquí siendo testigos de que hay una verdadera política exterior feminista, porque en estos foros se presentarán con información a partir de consultas realizadas a mujeres de México. Ahí hay coherencia, no va a ser un plan dispuesto por los y las de siempre. Me gustaría destacar el hecho de que la política exterior no se entiende sin una perspectiva de género”, concluyó el representante del PNUD en México.

Finalmente, la secretaria María Mandiola hizo un recuento de las discusiones efectuadas a lo largo del día.

Como parte de los objetivos de los diálogos, se buscará ampliar la conversación, por lo que posteriormente se compartirán materiales audiovisuales y se abrirán espacios digitales de reflexión, para divulgar los resultados y conclusiones hoy alcanzados.