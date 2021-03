Realizan destrozos en Edomex, Puebla y Morelos durante protestas feministas

Ciudad de México.-Durante las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, grupos de manifestantes realizaron pintas y destrozos en edificios gubernamentales en el Estado de México, Puebla y Morelos.

En el Estado de México, mujeres llegaron al Palacio de Gobierno y, tras retirar las vallas metálicas, intentaron vandalizar el Palacio de Gobierno, pero fue impedido por elementos de la Policía estatal.

La acción desató el enojo de las mujeres, quienes en respuesta aventaron botellas a los policías e incluso algunas vallas metálicas. Posteriormente fueron replegadas con gas pimienta.

Después de esta protesta, el mismo grupo de inconformes se movilizó hacia las entradas laterales del Congreso estatal, donde incendiaron una de las puertas.

En Puebla, las primeras pintas con consignas contra el feminicidio, abuso sexual y acoso ocurrieron en la fachada de la Fiscalía General del Estado (FGE), previo a la marcha multitudinaria.

La físcalia fue pintada a manera de protesta

Al término de la movilización, un grupo de encapuchadas, con pañuelos verdes y morados, del Frente Feminista Radical decidió romper romper los vidrios y aventar objetos incendiados al interior del Congreso estatal.

Asimismo, rompieron los vidrios de automóviles estacionados afuera de la Legislatura, los pintaron con aerosol y también rompieron las ventanas de las instalaciones del PRI estatal.

"¡Quémenlo todo!", gritó una de ellas, mientras al interior del Congreso había trabajadores.

"¡Sí me representan, sí me representan, sí me representan!".

En Morelos, quedó registrado en videos y fotografías cuando las mujeres rompieron el cerco policiaco en Cuernavaca para pintar diversos reclamos en la fachada del Palacio de Gobierno, donde también prendieron fuego y rompieron ventanas.

De igual manera, se observó al grupo denominado 'radical' vandalizando el 'Hotel Mañanitas' y las instalaciones del Consejo de la Judicatura y el antiguo Congreso.