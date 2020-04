Rechaza López-Gatell uso de fuerza pública en estados

Cd. de México, México.-Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, rechazó el uso de la fuerza pública en estados del País como un mecanismo para lograr el confinamiento de la población y prevenir así contagios de Covid-19.

Nos preocupa mucho que en algunos municipios se está utilizando a la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos y ciudadanas. Hemos dicho que desde un punto de vista técnico de la salud pública esta no es la forma preferente como podemos reducir la movilidad pública, por muchas razones, comentó López-Gatell.

En conferencia en Palacio Nacional, el subsecretario de salud dijo que el plan del Gobierno fue concentrarse en los elementos estructurales para evitar la movilidad de las personas en plena epidemia. Entre estos estuvo el cerrar las escuelas, los centros de trabajo no esenciales así como el evitar actividades recreativas.

De acuerdo con López-Gatell, las medidas coercitivas para lograr el confinamiento puede ser una acción no tan efectiva y hasta contraproducente.



Al usar a la fuerza pública no sólo se cometen acciones que pueden hacer menos efectivas. Por ejemplo, tratar de confinar forzadamente a una persona que estuviera infectada lo único que resultaría es un incremento del riesgo de contagios.



Si ademas hubiera el arresto de una persona y se le dispone en una zona de reclusión se incrementa el riesgo. La salud no es cualquier cosa, es científica, se planea, se diseña con base en evidencia, no se puede improvisar utilizando los mecanismos que pueden ser útiles para oto tipo de cosas, agregó.