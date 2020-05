Rechaza Yucatán ataque a enfermera por profesión

Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán afirmó que el incendio provocado a un automóvil y casa de una enfermera en Mérida no fue derivado de su profesión.

A través de un breve mensaje, la SSP deslindó que el ataque que realizaron dos sujetos durante la madrugada sea represión a la profesión que está en la línea de atención a contagiados Covid-19.

"El incendio provocado hoy en un domicilio particular de la colonia Lindavista , no fue motivado por la profesión de enfermera de la propietaria del vehículo siniestrado", precisó.

"Las investigaciones preliminares apuntan a conflictos particulares que, reiteramos, no están relacionados con las actividades profesionales de la enfermera".

Sin embargo, ayer la afectada Beatriz "N", enfermera del ISSSTE, aseguró que no tiene ninguna rencilla con nadie, aunque sí había recibido amenazas antes del ataque.

"No se vale atacar a personal de salud, por qué lo hacen, si nosotros siempre los estamos ayudando. Y no es cierto eso que están diciendo de que tengo rencillas con alguien. No tengo problemas con ninguna persona, gracias a Dios tengo mi trabajo y las personas que trabajan conmigo lo pueden hacer notar", aseguró la jefa de terapia intensiva en el Hospital de Alta Especialidad.

A mí no me digan que tengo rencillas. Sí recibí amenazas por teléfono donde me estaban exigiendo dinero y que si no les pagaba me iban a matar y a lastimar, entonces qué le pasa a la gente, que en lugar de ayudarnos, nos están matando", agregó.

De manera extraoficial, también se ha afirmado en medios locales que la enfermera del ISSSTE recibió el ataque por presuntamente vender plazas laborales, cuestión que no ha sido informada por autoridades.

En un video, quedó registrado que la pareja de hombres caminó con una cubeta, presuntamente llena de gasolina, y roció su contenido sobre el vehículo Nissan Versa estacionado en el patio, lo que provocó el incendio en toda la fachada de la casa ubicada en el Fraccionamiento Lindavista.

Mérida Yucatán.- 2 sujetos incendian coche y casa a enfermera del Hospital Regional de Alta Especialidad. Por temor a que los contagiaran de coronavirus. �� pic.twitter.com/YNV4wvDUiK — Don Favs (@Don_Favs) May 27, 2020

