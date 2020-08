Rechazan ONGs recibir financiamiento contra Tren Maya 

Ciudad de México.-Organizaciones de la sociedad civil aseguraron que es falso que hayan recibido financiamiento de fundaciones extranjeras para oponerse al proyecto del Tren Maya como acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana, López Obrador dijo que fundaciones extranjeras como Kellog, Ford, Rockefeller y Climate Works han entregado recursos a organizaciones de la sociedad civil mexicanas y medios de comunicación que se han opuesto al Tren Maya.



La información dada a conocer esta mañana en la conferencia matutina es falsa. MCCI no ha recibido financiamiento internacional alguno para criticar al Tren Maya, indicó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en un comunicado.

Las prioridades de investigación y la línea editorial que sigue MCCI para elaborar investigaciones periodísticas, académicas y de política pública no responden a ningún interés de los donantes, nacionales o extranjeros.Ningún donativo compromete ni la misión ni las actividades de la organización. Es ella y sólo ella la que decide su agenda de investigación, aseguraron en un comunicado.

, pues intenta sembrar dudas sobre sus actividades e insinúa que se incurre en una práctica ilícita.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, otra de las organizaciones señaladas por el Presidente, indicó que ellos no se oponen a nadie, sino que realizan un trabajo con base en análisis de datos y evidencias."Lo dicho en la conferencia del presidente no es veraz. @mexevalua recibe fondos para analizar políticas públicas, en ese caso, la reforma al sistema de justicia, no el Tren Maya. No 'nos oponemos' a nadie, somos sociedad civil que piensa, analiza y construye un mejor país.



¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"En @mexevalua trabajamos con datos, evidencia, estadística y hechos. No 'nos oponemos', proponemos para que el dinero público se use con honestidad", escribió en su cuenta de Twitter. Daniel Moreno, director del portal de noticias Animal Político, indicó que el financiamiento que han recibido ha servido para la realización de diversos proyectos editoriales y de investigación, entre los que no está el Tren Maya.

Organizaciones civiles niegan haber recibido dinero para manifestarse contra el Tren Maya. | Especial

"Animal Político no recibe financiamiento condicionado a alabar o criticar ningún programa público. Incluso, ni siquiera hemos publicado algún reportaje amplio sobre el Tren Maya. Lamentamos profundamente que el Presidente insinúe que existe algo irregular, sin pruebas", indicó en Twitter.

MCCI indicó que el financiamiento de fundaciones internacionales a organizaciones de la sociedad civil, academia y medios de comunicación ha sido crucial para el fortalecimiento de la democracia, la rendición de cuentas y la transparencia."Sugerir otra cosa revela un profundo desconocimiento de la realidad", consideraron.

Te puede interesar:

PT gana pleito al PRI en la Cámara de Diputados; se convierte en tercera fuerza política

México registra su primera reinfección por Covid-19: Investigador del IMSS

AMLO viaja en vuelo comercial, pero lo cuidan aeronaves del Ejército, denuncia diputado del PAN