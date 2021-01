Reciben Guanajuato, Michoacán y Jalisco segundas dosis de vacuna contra Covid-19

Guadalajara, Jalisco. - Durante el transcurso del día diferentes estados entre los que se resalta Guanajuato, Michoacán y Jalisco recibieron las segundas dosis de vacunas contra el Covid-19, tan solo una semana después del primer lote, las entidas ya están recibiendo cada una sus porciones de biológico a fin de que se continue con el Plan de Vacunación Federal.

Fue la Secretaría de Salud Michoacán (SSM), la primera en informar sobre el arribo de la segunda dotación de vacunas anti Covid-19, a la entidad; esto con el objetivo de continuar con el proceso de inmunización para el personal de salud que se encuentra en la primer línea de batalla contra el Coronavirus.

“Las 3 mil 900 dosis serán distribuidas por elementos de las Fuerzas Armadas, a 30 unidades médicas de 20 municipios del estado, para su aplicación a los trabajadores que se encuentran en la primera línea de atención a pacientes confirmados y sospechosos a COVID-19”, compartió la Secretaría de Salud de Michoacán.

Asimismo, se informó que la aplicación del biológico se llevará a cabo a través de unas brigadas integradas por 12 personas; 1 coordinador; 3 brigadistas; 4 elementos de las fuerzas armadas; 2 trabajadores del sector salud, así como 1 responsable del hospital Covid-19 y 1 capturista.

Por su parte, el arribo al estado Guanajuato se registró posteriormente y fue el titular de la Secretaría de Salud del estado, Daniel Díaz Martínes quien informó que a la entidad arribaron 3 mil 900 dosis las cuales serán destinadas para el sector salud de Guanajuato, entre los que se encuentran (IMSS, ISSSTE, SSG, Sedena y Pemex).

Asimismo, agradeció al Ejército Mexicano por el trabajo y aporte logístico, distribución y resguardo de las 19 mil 500 dosis que fueron entregadas la semana pasada y estas 3 mil 900 que arribaron hoy a la entidad, las cuales serán aplicadas de manera inmediata al personal médico que atiende a pacientes Covid-19.

Agregó la importancia que la población no baje la guardia con las medidas de mitigación como son la sana distancia, lavado de manos frecuente, uso de cubreboca y no salir de casa si no es necesario, para evitar un contagio, ya que la vacunación se llevará hasta 18 meses para alcanzar la totalidad de la población inmunizada.

Arriba la segunda dosis de vacunas para Jalisco, Michoacán y Guanajuato

Además resaltó que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo es que el sector salud siga trabajando en equipo, unidos para que se siga otorgando un servicio de calidad y subrayó que falta tiempo para lograr una verdadera inmunidad colectiva y de rebaño, conforme lleguen más dosis.

En el estado de Jalisco, la Secretaría de Salud de la entidad compartió a través de sus redes sociales el arribo del segundo lote de vacunas contra el Covid-19, señalando que la dependencia recibió un total de 9 mil 750 dosis del biológico de Pfizer- BioNTech, con el objetivo de continuar vacunando al personal de primera línea de batalla.

“Incluyendo médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud; siguiendo los lineamientos del Gobierno Federal. Encabezó la recepción el Secretario de Salud, Dr. @FPetersenA en la Base Aérea Militar de Zapopan”, compartió la Secretaría de Salud a través de sus redes sociales.