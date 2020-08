Recién nacido cae al suelo durante el parto en Hospital General de Cancún; se reporta como grave

Quintana Roo.- Un recién nacido se encuentra debatiendo entre la vida y la muerte luego de que por error médico cayera al piso durante la labor de parto el pasado 26 de agosto en el Hospital Jesús Kumate Rodríguez de Cancún, Quintana Roo.

La madre, Leydi Esther Ávila López, se preparaba para dar a luz a su esperado bebé. Durante la operación, el médico encargado, Jonathan Ricardo "N", le pidió a la mujer que "pujara", sin embargo, un mal calculo provocó que el menor terminara en el suelo, golpeándose fuertemente la cabeza.

Por su parte, la madre del bebé explicó a medios locales que poco después del accidente le solicitaron en la clínica que firmara algunos papeles, los cuales reconoció que "no alcanzó a leer bien". Agregó que en el momento el doctor tenía un aspecto bastante temeroso.

Me dio unas hojas a firmar ayer, me estaban limpiando, me estaban atendiendo y me hicieron firmar unas hojas que según era me iban a dar de alta, y la verdad no lo pude leer, estaba muy asustado él. Nomás de decía que él sabe que le puede afectar al bebé lo de la cabecita. Él me aceptó a mí que estuvo mal que no pudo agarrar al bebé", comentó la mujer al medio local De Peso.