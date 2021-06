Reconoce Lotería Nacional robo de información confidencial por parte de hackers

México.- Después de cuatro días de advertencias, la Lotería Nacional (Lotenal) reconoció que fue víctima de un ataque cibernético a su área administrativa por parte de hackers que operan a nivel internacional hace dos semanas.

El pasado fin de semana el grupo delincuencial Avaddon amagó a la dependencia gubernamental con difundir la información confidencial que sustrajeron, la cual aseguran contiene datos sobre acoso laboral dentro de la instancia federal.

Mediante un comunicado, Lotenal dio a conocer que tras percatarse del ataque virtual, había dado aviso a la Policía Cibernética y, durante estos días, ha contado con la asesoría de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la Presidencia de la República, así como también de expertos en ciberseguridad.

El pasado jueves 27 de mayo, el grupo de delincuentes cibernéticos, el cual usó el ransomware Avaddon para robar información de la dependencia de sorteos, reveló que tenía en su poder información de Pronósticos Deportivos Lotenal. Asimismo, informó que daba un plazo de diez días para que el organismo pagara el rescate de la misma.

Lotería Nacional sostuvo que se inicio la gestión de un programa de modernización de los sistemas informáticos a la vez que se tiene el respaldo de los datos de todas las áreas. Además, subrayaron que ninguno de los sorteos y concursos se afectaron por la sustracción de datos, por lo que estos operan con normalidad. Aunado a ello, aseguraron que los premios están asegurados.

El grupo de hackers había señalado que Lotenal quería aparentar no haber sido vulnerados, de ahí que no hubieran hecho de conocimiento público el robo que habían sufrido. No obstante, amenazaron con revelar casos no muy agradables acontecidos dentro de la dependencia, entre ellos uno que tiene que ver con acoso laboral sexual, si no se ponían en contacto con ellos y pagaban el monto que les solicitaran, aunque hasta el momento no se ha dado más detalles sobre la cantidad que piden.