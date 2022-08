Reconocen deportistas y entrenadores el impulso al deporte en la presente administración

Entrenadores y deportistas universitarios reconocieron el esfuerzo que está realizando el doctor Jesús Madueña Molina para impulsar al deporte mediante la creación y remodelación de infraestructura, así como la entrega de estímulos económicos a los competidores.

“Estoy agradecido porque el Rector nos impulsó con el tema de los recursos, nos apoyó para ir al nacional de universiada y luego a los medallistas nos entregó un estímulo, lo que no se hacía desde hace años o por lo menos a mí no me tocó desde que entré; estoy agradecido que le diera limpieza y esté haciendo áreas para más deportistas”, expresó Víctor Castro Cuevas, medallista de oro en salto triple en la pasada Universiada Nacional.

“Muchísimas gracias, está haciendo muy buen trabajo (Rector) y esperemos que siga así para que los resultados se vean”, comentó por su parte Melissa Angulo Velarde, competidora en salto de longitud y salto triple por la UAS en la pasada Universiada Nacional.

“El Rector está haciendo un esfuerzo muy grande para mejorar todas las instalaciones aquí en la Universidad y gracias a este alto impulso y esta motivación ya se logró ubicar a la Universidad en el tercer lugar, está difícil mejorarlo, pero sí se puede”, reconoció Héctor Herrera Ortiz, entrenador de atletismo.

“Ha dado muy buenos apoyos y me siento muy agradecida como deportista con el Rector porque nos ha ayudado mucho”, comentó por su parte Ariday Salcedo Medina, competidora en 100 metros planos.

El equipo de halterofilia, quienes próximamente contarán con un nuevo espacio para sus entrenamientos, expresó su emoción por contar con un gimnasio propio para la disciplina.

“Para mí es una bendición esto, yo incluso se lo he dicho a él (Rector) cada vez que lo he topado en las actividades, yo le tengo un agradecimiento y respeto al doctor Madueña, también al Gobernador nos ha apoyado y ver esto, es un sueño cumplido, yo nunca he tenido un gimnasio propio”, externó Jorge Huie Molinet, entrenador de Halterofilia y forjador de varias generaciones de medallistas universitarios.

“Me siento muy contenta al ver que ya está un avance, al saber que ya vamos a tener nuestro propio gimnasio para poder estar preparándonos para las próximas competencias”, manifestó Edna Gabriela Chaidez Yuriar, halterista de la Facultad de Educación Física y Deporte.

Así también Manuel Ángel Rodríguez Manjarrez, se mostró contento con este nuevo proyecto, ya que con ello esperan mejorar su desempeño.

Por su parte, José Meza Vizcarra, quien obtuvo bronce en el reciente Mundial Sub-17, externó que el contar con espacios adecuados, les permitirá entrenar mejor.

“Entrenábamos en un cuartito, ahora vamos a entrenar más a gusto, en vez de estar encerrados, antes se llenaba y estábamos cuatro en una sola duela, ahora vamos a entrenar mucho mejor”, puntualizó.